İYİ Parti’den Rize’de Anayasa mesajı: 66. madde üniter yapımızın teminatıdır

RİZE / İLYAS GÜR

İYİ Parti’nin “Halkla Buluşuyor” programı kapsamında Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Genel Başkan Başdanışmanları Hayrettin Nuhoğlu ve Rafet Kılıç, GİK Üyesi İlyas Kalcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kulesin ile birlikte Rize’ye gelen İYİ Parti heyeti, kentte bir dizi temaslarda bulundu.

Ziyaret programında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Milli Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Emekli Tuğgeneral Ferhat Kılıç, gündemdeki anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

“BU BİR YIKIM PROJESİDİR”

Kılıç, özellikle Anayasa’nın ilk dört maddesi ve 66. madde üzerine yürütülen tartışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gündeme getirilen bu bize göre bir ihanet projesidir. Söyledikleri iki şey var; ‘pazarlık yok’ diyorlar, ‘koşul yok’ diyorlar. Ama fiili olarak görüyoruz ki bu komisyonun her şeyi pazarladığını biliyoruz. Anayasamızın ilk dört maddesine dokunmayacaklarını söylüyorlar ama 66. madde de en az onlar kadar önemlidir. Çok kısa bir madde olmasına rağmen Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğunu belirtir. Bu, ırki bir tanımlama değildir. Cumhuriyetimizin üniter yapısının ve ulus devlet kimliğinin korunması açısından vazgeçilmezdir.”

“MİLLETİMİZ ÜNİTER YAPININ BOZULMASINA İZİN VERMEYECEK”

Rize’de vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Kılıç, gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

“Bugün Rize’de, dün Gümüşhane ve Bayburt’ta, önceki gün Artvin’de gördük ki milletimizin kahir ekseriyeti bu projeye karşıdır. Hangi partiden olursa olsun vatandaşlarımız, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin üniter yapısının erozyona uğratılmasını istemiyor.”

“İYİ PARTİ BU DURUŞUYLA HALKTA KARŞILIK BULUYOR”

Kılıç, İYİ Parti’nin anayasa değişikliklerine karşı net bir duruş sergilediğini vurgularken, “Sözde terörsüz Türkiye olarak lanse edilen ama gerçekte yıkım projesi olan bu girişime karşı duran tek parti İYİ Parti’dir. Bu duruşumuzun halkımızda karşılık bulacağına inanıyoruz” dedi.

HEYETİN TEMASLARI SÜRECEK

İYİ Parti heyetinin Rize programı kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştireceği, bölgedeki teşkilatlarla toplantılar yapacağı öğrenildi. Programın Karadeniz illerinde de süreceği ve halkla buluşmaların devam edeceği belirtildi.