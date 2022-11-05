İYİ Parti'den Samsun'da kadın çalıştayı

Samsun / Alper Naz- Saydam Bayram

İlk çalıştay Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerinin katılımıyla Samsun’da gerçekleşti. Çalıştay’a Samsun, Ordu, Sinop, Trabzon, Artvin, Amasya ve Giresun’dan 165 temsilci katıldı. Şehirlerde kadınların yaşadığı sorunlar tartışılırken aynı zamanda çözüm önerileri de konuşuldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in videolu, İyi Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Ünzile Yüksel’in ise salonda sözlü açıklamaları oldu.

İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener:

Çalıştayın yapıldığı salona bir video mesaj gönderdi. Akşener, ‘’Kadın yükselmezse alçalır vatan’’ mottosuyla kadın çalıştayları serisine Samsun’dan başlıyoruz.

Büyük Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda ve kalkınmasında en büyük itici güç kadının toplumdaki ağırlığının değişimiydi. Ancak ne yazık ki bugün kadınların kaderini değiştiren o büyük cumhuriyet vizyonumuzdan maalesef çok uzaktayız. Türkiye’de birileri kadınları bastırmak, susturmak istiyor. Kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, ortaklaşan sorunlarına da çözüm geliştirmek için çalıştayları düzenliyoruz. Samsun, Antalya, İzmir, Sivas, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Diyarbakır’da toplam dokuz şehirde çalıştaylar düzenleyip, sorun alanlarını titizlikle raporlaştıracağız. Alışılagelenin dışında %20’lik cinsiyet kotası değerli beyefendiler için uygulandı. Türk kadını güçlü olursa Türkiye’de güçlü olur. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı her alanda çalışan ve üreten kadınlarla yükselecektir. Hep söylediğimiz gibi, enerjimiz ve kadromuzla iktidara hazırız. Katkılarınızla ortaya çıkacak rapor, İyi Parti iktidarında kadın politikalarına yön verecek kılavuz olacaktır.

İyi Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Ünzile Yüksel konuşmasında şunları söyledi;

Bende Karadenizliyim, Giresunluyum. Bölgenin sorunlarını biliyorum. Ancak sadece bilmek yetmiyor, çözüm de üretmek gerekiyor. Çalıştayların temel amacı da toplumun içerisinden gelen yerel temsilcilerin çözüm önerilerini ulusal ölçekte konuşmak ve çözmektir.

Bugün Türkiye’de; kadın cinayetleri, çocuk gelin vakaları, taciz, psikolojik şiddet, tecavüz, çalışma hayatına katılımdaki ayrımcılık ve mobing gibi birçok sorun alanı bulunuyor. Ancak hiçbir sorunun üzerine kalıcı ve kapsamlı çözüm önerileriyle gidilemiyor. Ülkemizin farklı bölgelerinde kadınların yaşadığı sorunları yerel temsilcilerle beraber tespit etmek bugüne kadar açığa çıkmayan birçok sorunu da ortaya çıkaracak. İYİ Parti kadın çalıştayları işte bu konuda daha önce bu ölçekte uygulanmamış bir yöntem izleyerek Türkiye’nin 81 şehrindeki kadın sorunlarını yerel katılımcıların söz aldığı bir platforma taşıyor. Çalıştaylarımızda tüm şehirler temsil edilecek ve şehirlere dair sorunların teşhisi, nedenleri ve çözüm önerileri şehrin temsilcileri tarafından belirlenecek. İYİ Parti, cinayetlerle ve tecavüzlerle simgeleşen kadın isimlerinin kent meydanlarına verildiği bir Türkiye yerine, başarılarıyla gündeme gelen kadınların zihinlere kazındığı bir Türkiye’yi oluşturacak. Kadınların ve çocuklarının daha özgür, mutlu ve güvenli bir toplumda yaşaması için atılması gereken tüm adımları cesaretle atacağız!