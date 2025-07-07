İYİ Parti'den Saray'a İmralı resti!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Anladığımız kadarıyla terörist başının talepleri ulak heyeti tarafından Erdoğan’a taşındı. Erdoğan da belli ki sarayın arka koridorlarında bir hazırlık yapacak ve bu talepleri komisyon marifetiyle hayata geçirmeye çalışacak. Bu komisyon 23 yıldır yapamadığınız ya da yapmadığınız neyi yapacak? Bu komisyon, bu Meclis’in yapamadığı neyi yapacak? Akil adamlarla yapamadığınızı bugün Meclis’te kurmayı planladığınız komisyonla mı yapacaksınız? Terörist başının taleplerini, onun siyasi uzantısı olan DEM Parti’nin taleplerini sarayın arka koridorlarında pişirip parlamentoya mı getireceksiniz?" dedi.

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“TÜRKİYE’NİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAKIN”

Terörist başı Abdullah Öcalan’a yapılan çağrıyla başlayan süreç kapsamında TBMM’de kurulması planlanan komisyona da değinen Çömez, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin içinde bulunduğu tablo Güney Afrika ile alakası olmayan bir tablodur. Ben sürgün yıllarımda Mandela’nın köyünde hekimlik yaptım. Tarihi de hamdolsun bilen araştıran biriyim. O alçaktan bir Mandela çıkarmaya çalışmasınlar. Şimdi diyor ki ‘TBMM de bir komisyon kurulsun’. Şimdi o teklifi getirildi parlamentoda bir komisyon kurulma faaliyetleri başladı.

Öte yandan giden heyet bunu parlamentoya getirdiler. Biz bunu reddettik. Anladığımız kadarıyla terörist başının talepleri ulak heyeti tarafından Erdoğan’a taşındı. Erdoğan da belli ki sarayın arka koridorlarında biz hazırlık yapacak ve bu talepleri komisyon marifetiyle hayata geçirmeye çalışacak. Türkiye’nin düştüğü duruma bakın? Komisyonun görevini, sorumluluğunu bilmiyoruz ama istenen tek bir şey var. Komisyon kurulacak ve ‘sadece istediğimizi yapın’ denilecek. Biz buna hayır diyoruz. Millet adına sormak mecburiyetindeyiz.

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“TÜRKİYE'Yİ HİÇ KİMSE TERÖR ÖRGÜTÜYLE PAZARLIK YAPMAYA MECBUR KILAMAZ”

Bu komisyon 23 yıldır yapamadığınız ya da yapmadığınız neyi yapacak? Bu komisyon, bu Meclis’in yapamadığı neyi yapacak? Akil adamlarla yapamadığınızı bugün Meclis’te kurmayı planladığınız komisyonla mı yapacaksınız? Terörist başının taleplerini, onun siyasi uzantısı olan DEM Parti’nin taleplerini sarayın arka koridorlarında pişirip parlamentoya mı getireceksiniz? Alt komisyonlarda da yasalaştırıp ‘Biz yapmadık, millet iradesinin tecelligahı olan Meclis’in milletvekilleri yaptı’ mi diyeceksiniz?

Terörsüz Türkiye istemiyor musunuz diye soruyorsunuz. Başta Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu olmak üzere hepimiz sizden çok daha fazla istiyoruz. Ancak sizin gittiğiniz yol, yol değil. Çünkü size ABD ve küresel güçler bir proje dayattı. ‘PYD/YPG’yi tanıyın, biz de sizi destekleyelim’ diyorlar. Erdoğan da ‘Ben bu süreçte ABD ile ilişkilerimi güçlendirir ve yeniden aday olurum’ beklentisinde. Öte yandan terörü bitirmek için diplomatik, askeri, ekonomik, hukuki adımları attınız mı? Attıysanız neden başarılı olamadınız? ‘Ayakkabı numaralarını bile biliyoruz’ dediğiniz örgütle neden pazarlık masasına oturuyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hiç kimse terör örgütüyle pazarlık yapmaya mecbur kılamaz.”