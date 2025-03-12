İYİ Parti'den şehit ailelerine iftar programı

Abdurrahman KARA/ Konya

İYİ Parti Konya İl Başkanlığı, Konya Şehit Aileleri Derneği ve Harp Malulü Gaziler Şehit ve Yetimler Derneği üyeleri ve şehit yakınları için iftar programı düzenledi.

Bu anlamlı Program, Konya'nın Meram İlçesi Köyceğiz Mahallesi'nde bulunan Yıldız Köşkü'nde gerçekleştirildi. İftar programı Etkinliğine, dernek üyeleri, şehit yakınlarının yanı sıra İYİ Parti'nin protokol üyeleri de katıldı.

İftar programında, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve iyi parti yöneticileri tarafından şehit aileleri, gaziler ve yetimler onurlandırıldı ve katılımcılara sıcak bir iftar sofrası sunuldu. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu organizasyonda, İYİ Parti Konya İl Başkanlığı, toplumun her kesimine yönelik dayanışma ve birlik mesajları verdi.

Programda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy Şehit Dernek Başkanları ile birlikte konuşma yaptı. Ulusoy konuşmasında "Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırası, milletimizin ortak değeridir. Bu iftar programıyla, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirerek, toplumumuzun her kesimiyle daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Katılımcılar, İYİ Parti'nin bu anlamlı organizasyonunu takdirle karşıladı ve birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, katılımcıların sohbetleri ve duaları eşliğinde sona erdi.

İYİ Parti Konya İl Başkanlığı, bu tür organizasyonlarla toplumda dayanışma ruhunu artırmayı ve farklı kesimleri bir araya getirerek toplumsal barışı güçlendirmeyi amaçladıklarını ve böyle programları daha sıklıkla yapacaklarını belirtti.



