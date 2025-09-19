İYİ Parti'den sert tepki

YENİÇAĞ - Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da Anma törenleri düzenlendi.

Törenlere Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Şaban Koçak’ın yaptığı konuşma damgasını vurdu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Şaban Koçak, konuşmasında şu vurguları yaptı:

Biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Sayın Devlet Bahçeli Bey’in kararlılığı ve milletimizin her bir ferdinin duaları ile yürütülen Terörsüz Türkiye ideali sadece şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmak değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize barış, kardeşlik ve müreffeh bir vatan armağan etmek demektir. Bugün bizler bir oldukça, omuz omuza verdikçe, terörün karanlığına asla yer bırakmayacak; ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız"dedi

“Nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekûn koruyan, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ve Kut’ulAmare’de kanıyla vatan toprağını süsleyen kutlu bir ecdadın torunuyum ben.Bu mirasın bir evladı olarak, vatan için görev yaparken gazilik onuruna eriştim. Bugün huzurunuzda bu yüce unvanı taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum.

Bu konuşmaya ilk tepki İYİ Partiden geldi.

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Şaban Koçak’ın yaptığı açıklamalara sert sözlerle tepki gösterdi.

Mısırlıoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Şaban Koçak’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isimlerini anarak yaptığı açıklamalar, milletimizin ortak acısı olan şehitlerimiz üzerinden siyasi iktidara övgüler düzmekten ibarettir. Bizim için şehitlerimizin aziz hatırası ve vatan uğruna verdikleri can, günlük siyasetin malzemesi yapılamaz.

Üstelik burada sorulması gereken bir başka soru vardır: Bu açıklamayı gerçekten Gazi unvanı taşıyan Sayın Şaban Koçak mı yapmıştır, yoksa birilerinin eline tutuşturduğu metin midir? Gazilerimizin adını, itibarını ve kutsal unvanını kullanarak siyasi metinler yazmak kimlerin işidir? Bu durum, hem gazilerimize hem de aziz şehitlerimizin mirasına saygısızlıktır.

Terörsüz bir Türkiye özlemi elbette hepimizin ortak idealidir. Ancak bunun için sadece söz söylemek değil, gerçek ve samimi adımlar atmak gerekir. Bugün milletimizin güvenliği, huzuru ve refahı adına yapılması gerekenleri yapmayan, liyakati yok sayan, kurumları zayıflatan siyasi anlayış; terörle mücadeleyi bir propaganda aracına dönüştürmüştür.

Biz İYİ Parti olarak, şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı her şartta korumak, gelecek nesillere barış ve kardeşlik içinde bir ülke bırakmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Teröristle müzakere olmaz, teröristle pazarlık yapılmaz!

Bu milletin huzurunu ve geleceğini korumak, terörün kökünü kazımak ancak kararlılık, liyakat, adalet ve milli birlik ile mümkündür. Siyasi rant uğruna verilen mesajlarla değil, milletimizin gerçek sorunlarına çözüm üreterek ve tavizsiz bir duruş sergileyerek Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacağız.”