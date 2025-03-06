İYİ Parti'den sert tepki: Ne oldu da cilveleşmeler yapılıyor?

MHP’nin medya organında yer alan şu cümle meclis kulislerinde yankı yaptı.

“Belki acı olacak, belki zül gelecek ama…

O da şudur: Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan, kendisine yapılan çağrılar doğrultusunda MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi, "Ciddi bir insandır, ne kast ediyor, bunu anlamaya çalıştım, sonunda çözdüm, sorumluluk sahibi, vicdan sahibi, ben de buna çok yüksek kıymet biçtim" şeklinde tanımlamıştır.”

TBMM katip üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’e Öcalan’ın bu görüşünü sordum.

Öztürk dedi ki:

Bebek katiki İmralı canisi tutuklanalı 26 sene oldu ve o günden bugüne akla gelmeyen ne oldu da birdenbire ışık hızında yol alıyor Devlet Bahçeli?

Ne oldu da düne kadar bunlara selam verenler bile vatan hainliği ile yaftalanır iken bu gün birbirlerine güzellemeler, jestler nerdeyse cilveleşmeler yapılıyor.

Sırrı’sından Apo’suna kadar ne kadar bölücü varsa adeta Bahçeli’ye methiyeler düzüyor.

Şu rezalete şu skandala bakar mısınız?

Neyi kastettiğini sonunda çözmüşmüş,

Belli değil mi?

Birileri el uzattı,

Bu ithal tuzağı Türk milletine kuran ister dahili, ister harici kim olursa olsun, kurdukları tuzakta boğulacaklardır.

Sandık günü gelip çattığında gerçek Türk milliyetçileri ve yüce Büyük Türk milleti gereken cevabı verecektir.”