İYİ Parti'den Tayvan hamlesi!

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı, Samsun Milletvekili Dr. Erhan Usta, Tayvan’a gerçekleştirilen heyet ziyaretinde önemli tespitlerde bulundu.

Heyette, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dr. Turhan Çömez ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da yer aldı.

TAYVAN’IN KİŞİ BAŞI GELİRİ TÜRKİYE’NİN İKİ KATI, AMA YERLİ OTOMOBİLLERİ 800 BİN TL DAHA UCUZ

Usta, Tayvan’ın yerli elektrikli otomobiline dikkat çekerek, “Tayvan’da menzili 500 kilometre olan yerli elektrikli otomobilin fiyatı 1 milyon 370 bin TL. Tayvan’ın kişi başı geliri 33.440 dolar. Türkiye’de ise menzili 520 kilometre olan yerli otomobilin fiyatı 2 milyon 172 bin TL. Oysa bizim kişi başı gelirimiz 15.460 dolar. Tayvan’ın geliri bizim iki katımızdan fazla ama otomobilleri bizimkinden 800 bin TL daha ucuz” şeklinde konuştu.

TAYVAN’DA SAĞLIK, İNSAN ONURUNU ÖNCELEYEN BİR VİZYONLA YÖNETİLİYOR

Ziyaret kapsamında Tayvan Sağlık ve Refah Bakan Yardımcısı Ching-Yi Ling ile görüştüklerini aktaran Usta, Tayvan’daki dijitalleşmenin sağlık hizmetlerine yansımasını incelediklerini belirterek, “Tayvan sadece bir sağlık sistemi kurmamış, şeffaf, erişilebilir ve insan odaklı bir vizyon inşa etmiş. Türkiye’de sağlık politikaları da bu anlayışla yeniden ele alınmalıdır” dedi.

TAYVAN ÇOCUKLARINA MİLLİ ŞUUR KAZANDIRIYOR, BİZDE İSE MİLLİ KİMLİK HEDEFTE

Usta, Tayvan’ın güneyindeki Tainan şehrinde yer alan Ulusal Tarih Müzesi ziyaretinde edindiği gözlemleri aktararak, Tayvan’da çocuklara küçük yaşlardan itibaren milli kimlik ve tarih bilinci kazandırıldığını vurgulayarak, “Anaokulu ve ilkokul öğrencilerini bu müzeye getirerek tarihlerini öğretiyorlar. Bizde ise bazıları milli kimliği yıkmakla meşgul” ifadelerini kullandı.

DEPREMDE CANLARIMIZI BEDAVAYA VERDİK

Tayvan Afet Azaltma Merkezi’ni de ziyaret eden Usta, Türkiye’nin afet yönetimindeki zaaflarına dikkat çekerek, “1999 Marmara Depremi'nde yaklaşık 20 bin, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin vatandaşımızı kaybettik. Oysa aynı yıllarda Tayvan’daki Jiji Depremi’nde 2.415 kişi, 2024’teki son Tayvan Depremi’nde ise yalnızca 18 kişi yaşamını yitirdi. Bu fark kaderle değil, alınan önlemlerle açıklanabilir. Biz bu ihmaller yüzünden canlarımızı bedavaya verdik” şeklinde konuştu.

YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ TIKAYAN DİPLOMATİK SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ

Türkiye’nin Tayvan’ı Çin ile ilişkiler sebebiyle resmi olarak tanımamasının anlaşılabilir olduğunu ancak ekonomik ilişkilerin bu nedenle sekteye uğramasının kabul edilemez olduğunu belirten Usta, “Tayvanlı yatırımcıların Türkiye’ye doğrudan yatırım getirememesi, gayrimenkul dahi alamamaları büyük bir kayıptır. Bu sınırlamaların bir an evvel incelenmesi ve sorunların çözülmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ, ÜNİVERSİTELERDE AR-GE, HASTANELERDE MALİ BAĞIMSIZLIK VAR

Usta, Taipei Medikal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ziyaretinde de Tayvan’daki sağlık altyapısının teknolojik gelişmişliğine vurgu yaparak, “Yapay zekânın her alanda kullanıldığı, dijitalleşmenin çok yoğun olduğu, Ar-Ge’ye kaynak ayıran, kendi gelirleriyle giderlerini karşılayabilen, özel sektörün üretim sürecine katkı sunduğu gelişmiş bir sistem var” dedi.

TAYVAN’LA TBMM’DE DOSTLUK GRUBU KURULMALI

Ziyaret kapsamında Tayvan - Türkiye Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Michelle Lin ile de bir araya gelen Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hâlâ Tayvan Dostluk Grubu’nun bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayarak, “Tayvan kendi dostluk grubunu kurmuş durumda. Ancak bizde hâlâ bu yapı eksik. Tayvan, 350 milyar dolarlık yarı iletken ihracatıyla dünyanın 21. büyük ekonomisi konumunda. Teknoloji ve yatırım üssü olan böyle bir ülkeyle daha güçlü ilişkiler kurmamız şart. Bu doğrultuda TBMM’de dostluk grubunun kurulması için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.