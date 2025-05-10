İyi Parti'den taziye yemeklerine yönelik toplantı!

Süleyman Akar / Mardin / YENİÇAĞ

Başkan Akar Peygamberimiz, ölü sahiplerine yük olmamak adına yemek götürülmesini tavsiye etmiştir, yemek verilmesini değil. Ancak zamanla bu anlayış değişmiş, taziye sahiplerinin yemek ikram etmesi adeta bir zorunluluğa dönüşmüştür."

Akar Taziyelerin Mardin'den başlanarak kaldırılması bölge illerde aynı uygulama hayata geçmesine örnek olacak. İl ve ilçe müftülükleri Taziyelere giden imamlar vasıtası ile yemeklerin kaldırılması doğrultusunda vaaz verilerek bilinçlendirilmesi sağlanmalı İmamların kesinlikle taziyelere yemek sofrasında oturmaları yasaklanmalı ki İmam cemaate örnek olmalıdır.

Akar Taziye yemekleri Zengin varlıklı ailelere bir külfet belki de getirmiyor lakin dar gelirli Asgari ücretli çalışan hatta iş bulamayan vatandaşlarımız bu gelenekten dolayı eş dost akrabalardan borç para alarak veya Bankadan Kredi çekerek taziye gelen misafirlere İkramda bulunmaktadır.

Taziye Yemeklerinin kaldırılması için il ve ilçelerde geniş katılımlı toplantılar yapılarak STK başkanları Oda Başkanları siyasi parti temsilcilerini kanaat önderleri muhtarlar vs. sorumluluk alan yetkili kurum ve kuruluşlar çağrılarak bu taziye yemek sorunu ortadan kaldırılmalıdır.

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Akar "taziye yemeklerine harcanan paralar ile öğrencilere burs verilebilir. Bir toplum iyi eğitim ve güzel ahlak ile kalkınma sağlar. Öğrencilere verilecek burs ve yardımlar ile öğrenciler maddi sıkıntı derdi ve kaygısı çekmeden eğitimlerini tamamlayacaklar" dedi.