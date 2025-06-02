İYİ Parti'den terör sempatizanlarına karşı sert mesaj!

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, seçim bölgesi Aksaray’da yaşayan Kürt kökenli vatandaşların vatanseverliğine ve imanına vurgu yaparak, terör örgütünün siyasi uzantılarına sert tepki gösterdi.

Milletvekili Yaldır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Seçim bölgem Aksaray’da Kürt kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı 40’a yakın köy var. Ve ben o köylerde öyle vatansever, öyle imanlı insanlar tanıdım ki… Bir de bu kürsüden sözde Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia edip, gerçekte terörün sözcülüğüne soyunmuş olanlara bakıyorum… Ve şunu düşünüyorum: Benim tanıdığım insanlar esaslı Kürtler! Peki siz nesiniz?

"GEÇMİŞTE HATALAR VAR"

Konuşmasında devletin geçmişte hatalarının olduğunu söyleyen ancak bu hataların sadece Kürt kökenli vatandaşlara karşı yapılmadığının altını çizen Yaldır şunları söyledi:

“Evet, Türk devleti zaman zaman hatalar yapmıştır. Ama bu hatalar sadece Kürt kökenli vatandaşlarımıza karşı yapılmamıştır! Devlet, Alevilere, muhafazakarlara, solculara, sağcılara, milliyetçilere ve en temelinde Türklere de hatalar yapmıştır!

Devlet, enkaz altında günlerce kalan vatandaşına yetişemeyerek, vatandaşına aylarca doktor ve ultrason randevusu veremeyerek; liyakatsizliği, yolsuzluğu, torpili ve kayırmacılığı hak görenleri görmeyerek ve yanlış politikalar nedeniyle fakirleştirdiği dar gelirlisine, işçisine ve emeklisine de hatalar yapmaktadır.”

Toplumun her kesiminin mağduriyet yaşadığını dile getiren Yaldır, bu mağduriyetlerin terör eylemlerine gerekçe yapılamayacağını vurguladı:

“Velhasıl bu örnekleri gece yarılarına kadar konuşup çoğaltabiliriz. Her sorunum var diyen devleti assın mı, kessin mi, dağa mı çıksın? Toplumun her kesimi bir şekilde bir dönem mağdur olmuştur. Olmaktadır. Lakin hiçbir gerekçe, Kürt kökenli vatandaşlarımızı istismar ederek dağa çıkılmasına, kundaktaki bebeğe kurşun sıkılmasına sebep olamaz.”

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın bu konuşması teröre ve terörün Kürt kökenli vatandaşları istismar politikalarına karşı net ve kararlı duruşu bir kez daha ortaya koymuş oldu.