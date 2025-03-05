İYİ Parti'den Tokat'taki sağlıkta randevu krizine tepki

Fatih Karaman/Tokat

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, vatandaşların Tokat’taki kamu hastanelerinden bazı branşlarda randevu bulamadığına vurgu yaparak yetkilileri göreve çağırdı.

Başkan Erkan Er konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tokat merkezde kamu hastanelerine erişimde zorluk yaşanıyor. Vatandaşlar birçok branşta randevu alamadıklarına dair şikayette bulunuyorlar. Özellikle Kulak Burun Boğaz branşında randevu almak mümkün değil. Vatandaşlar ilçelerdeki hastanelere bile 182’den yönlendirilemiyor. Diğer bazı branşlarda da aynı sıkıntı mevcut. Bu konuda büyük bir kaos var ve vatandaş mağdur. İlgilileri görevlerini yapmaya, Tokat’taki sağlıkta yaşanan randevu krizini çözmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TOKAT’A BÜTÜN BRANŞLARDA UZMAN DOKTOR ATANMALIDIR”

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er açıklamasında ayrıca, Tokat’taki sağlıkta yaşanan randevu krizine köklü çözüm bulunmasının önemine dikkat çekerek, sağlıkta Tokat’a bütün branşlarda uzman doktor atanması gerektiğini sözlerine ekledi.