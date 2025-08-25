İYİ Parti'den Tokat'tan sert çıkış: Artık halkı kandıramazlar

TOKAT / FATİH KARAMAN

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada geçmişte partilerine yöneltilen suçlamaların bugün geçerliliğini yitirdiğini ve halkın her şeyi net biçimde gördüğünü ifade etti.

Erkan Er açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hatırlayın, biz nelerle suçlanmadık. 2023 seçimlerinde ‘PKK ile yan yanalar’ dediler. O dönem atılan bu iftiraların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını bugün herkes görüyor. Peki şimdi kim kimle yan yana geldi? Milletimiz her şeyi çok net şekilde izliyor. Seçim kazanmak için her yolu meşru gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Ancak artık bu milletin gözünü boyayacak ne yeni bir yalanları kaldı ne de kandırabilecekleri bir halk. Halkın gözü açıldı, kimin kimle iş birliği yaptığını çok iyi biliyor. Biz İYİ Parti olarak yolumuza milletimizin desteğiyle devam ediyoruz. Tek ittifakımız da tek güvencemiz de milletimizdir. Amacımız; daha adil, daha güçlü ve daha demokratik bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmektir.” dedi.