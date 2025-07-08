İYİ Parti'den Türk milletine çok konuşulacak SMS!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den Türk milletine çok konuşulacak SMS!

İYİ Parti, vatandaşların telefonuna gönderdiği SMS’de AKP’nin uyguladığı politikaları hedef aldı. Gönderilen mesajda, AKP’nin kendini “yerli ve milli” olarak tanıttığına dikkat çekilirken, 'Terörsüz Türkiye' anlayışıyla yapılan barış görüşmelerinin ihanet olduğuna vurgu yapıldı.

Devlet Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun. Terörün lağvedildiğini tüm Türkiye’ye haykırsın” söylemiyle başlayan görüşmeler, bebek katili Öcalan’ın kanlı örgüt PKK’ya silah bırakma çağrısıyla devam etti.

Son olarak DEM Parti heyeti, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de görüşme gerçekleştirdi. Barış görüşmeleri adı altında devam eden sürece bir kısım destek verirken, bir kısımdan ise yapılan görüşmelere yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti, bugün vatandaşların telefonuna gönderdiği SMS’de Terörsüz Türkiye ve Barış süreci adları altında yapılan görüşmeler hakkında yurttaşları uyardı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE' AMBALAJIYLA 'İHANET' PAZARLAYANLARA İTİBAR ETMEYİN"

Gönderilen mesajda, “"Telefonlarda, ekranlarda, sahalarda kendilerini 'Yerli ve Milli' olarak tanıtıp, 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla 'İhanet' pazarlayanlara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

İşte SMS olarak gönderilen mesaj,

"Telefonlarda, ekranlarda, sahalarda kendilerini 'Yerli ve Milli' olarak tanıtıp, 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla 'İhanet' pazarlayanlara itibar etmeyin"

İYİ PARTİ

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”

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