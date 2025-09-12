İYİ Parti’den Türkiye’de bir ilk: Scooter’lı LED ekranlı reklam çalışması Afyonkarahisar’da başladı

YENİÇAĞ - Afonkarahisar / Efe Hasan Öğünç

İYİ Parti, Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir reklam çalışmasına imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Genel Merkez tarafından hazırlanan proje kapsamında, sekiz scooter’lı genç sırtlarında LED ekranlarla ve iki LED ekranlı araç ile Afyonkarahisar sokaklarında İYİ Parti’nin ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun mesajlarını vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

“HER SOKAKTA, HER VATANDAŞIMIZA MESAJIMIZ ULAŞACAK”

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“LED ekranlarda değerli Afyonkarahisarlı hemşerilerimize partimizin ve genel başkanımızın mesajlarını net bir şekilde dijital ortamda, her bir vatandaşımızın görebileceği bir şekilde ulaştıracağız. İki gün boyunca Afyonkarahisar’ın her sokağında, her caddesinde bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Genel merkezimizin hazırlamış olduğu görseller ve ses kayıtlarıyla donatılmış iki adet LED ekranlı aracımız ve sekiz scooter’lı genç kardeşimizle, halkımıza birebir ulaşan yenilikçi bir reklam anlayışını hayata geçiriyoruz.”

“TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Mısırlıoğlu, bu çalışma ile reklam anlayışında yeni bir sayfa açtıklarını vurguladı:

“İYİ Parti Genel Merkezi nezdinde, reklamı kişiye birebir ulaştırmak adına yenilikçi bir yöntemi ilk defa uyguluyoruz. Bu çalışma yalnızca yayalara değil, sürücülerimize ve evlerinde bulunan vatandaşlarımıza da ulaşabilecek şekilde planlandı. Afyonkarahisar’da yaşayan her bir hemşerimizin bu mesajlarla buluşmasını sağlayacağız. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz.”

AFYONKARAHİSAR’DA İKİ GÜNLÜK DİJİTAL TANITIM

Çalışma kapsamında:8 scooter’lı genç sırtlarındaki LED ekranlarla kentin ana cadde ve sokaklarını dolaşacak.

2 LED ekranlı araç, genel merkez tarafından hazırlanan özel içerikleri hem görsel hem de sesli şekilde yayınlayacak.

Proje, iki gün boyunca Afyonkarahisar’ın dört bir yanında vatandaşlarla buluşturulacak.

“HEMŞERİLERİMİZİ TAKİP ETMEYE DAVET EDİYORUM”

Mısırlıoğlu, son olarak vatandaşlara çağrıda bulundu:

“Buradan tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerime, bu çalışmayı yürütecek ekiplerimizi sokaklarda gördüklerinde dikkatle takip etmelerini rica ediyorum. Şimdiden tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyor, kıymetli hemşerilerime saygı ve selamlarımı iletiyorum.” dedi