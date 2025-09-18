İYİ Parti'den umut mesajı. "Yarın seninle başlar"

İYİ Parti, “Yarın Seninle Başlar” sloganıyla hazırladığı reklam filmi serisinin sekizincisini yayımladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sessizliğin çığlığa dönüşmesi bir adım…” ifadesini kullandı.

İYİ Parti, “Yarın Seninle Başlar” temalı reklam filmi serisinin sekizinci bölümünü izleyicilerle buluşturdu.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sessizliğin çığlığa dönüşmesi bir adım…” ifadelerini kullanarak yeni filmi duyurdu.

Dervişoğlu paylaşımında ayrıca #YarınSeninleBaşlar ve #BirAdımBirUmut etiketlerine de yer verdi.

