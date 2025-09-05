İYİ Parti’den Yalova çıkarması: “Yalova’nın vizyoner yöneticilere ihtiyacı var”

Nurdan EBRU KAPLAN - YALOVA / YENİÇAĞ

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Genel İdare Kurulu Üyesi Dursun Çolak, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Kadriye Ünler, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Bulgan, İYİ Parti Çevre ve Politikaları Komisyonu Başkanı Müberra Çakır, Kurucular Kurulu Üyeleri Yüksel Yılmaz, Sermin Can Özensoy, Ruhiddin Sönmez ve Mehmet Okan Oğuz ile birlikte; Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin ve Yalova İl Başkanı Osman Kendir, Yalova’da saha çalışması gerçekleştirdi.

Heyet, oda ve STK ziyaretlerinde kentin sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini paylaştı.

“YALOVA’NIN PROBLEMLERİYLE İLGİLENİYORUZ”

Yalova’da basın mensuplarıyla yapılan kahvaltılı toplantıda konuşan İYİ Parti İl Başkanı Osman Kendir, “İYİ Partimiz kurulduğu günden bugüne halkın sesine kulak veren, onu dinleyen ve ona göre politika üreten bir parti oldu. Bizler de yerelde Yalova’nın problemleri ile ilgilenen bir politika üretmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda halk buluşmalarına ve sizlerle birlikte olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

TÜRKKAN: “YALOVA İL OLUNCA GELİŞMEYİ DURDURDU”

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Yalova’nın gelişim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkkan, “Yalova il olunca gelişmeyi durdurdu. Tarım mı olacak, turizm mi olacak, yoksa sanayi mi olacak? Bu üçü arasında gidip geliyor ama bir türlü karar verilemedi. Üçünü birden yürütmek de mümkün değil. Alan çok küçük, sanayi ile turizm yan yana olamaz” dedi.

Deprem gerçeğine dikkat çeken Türkkan, “Yalova gibi alüvyon topraklar üzerinde kurulmuş bir kentin olası bir depreme vereceği karşılık endişe verici. Bu mesele belediyelere bırakılmayacak kadar önemli; devlet projesi olmalı. Yalova’nın depreme karşı yeniden yapılanmaya ihtiyacı var” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN LUGANOSU OLABİLİR”

Kentin potansiyeline vurgu yapan Türkkan, “Yalova’nın İsviçre’nin Bern şehri olmaması için hiçbir sebep görmüyorum. Doğası, iklimi, denizi ve yeşilliği var. Planlı bir şekilde yönetilirse Türkiye’nin Luganosu olabilir. Ancak vizyoner ve dürüst yöneticilere ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Çınarcık’taki çarpık yapılaşmayı da eleştiren Türkkan, “Bir zamanlar İstanbul’un aristokratlarının yazlık yeri olan Çınarcık, bugün marka değerini kaybetmiş durumda. Deniz ve doğa heba edildi. Şehirleri iyi yönetmek için sadece ‘iyi insan’ olmak yetmez; dürüstlükle birlikte vizyon da gerekir” dedi.