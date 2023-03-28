İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması. İstifa edeceğini açıklayınca Akşener randevuyu iptal etti

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki açıklamaları üzerine, Akşener - Ağıralioğlu görüşmenin iptal edildiğini açıkladı.

"MERAL AKŞENER RANDEVUYU İPTAL ETTİ"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'na verdiği randevuyu iptal ettiğini duyurdu.

"SİZE Bİ' SON DK HABERİ VEREYİM: Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'na yarın 13'te verdiği randevuyu az önce iptal etti. Gerekçe Yavuz Bey'in görüşme öncesin tv'ye çıkıp istifasını duyurması. Bu iptal az önce kendisine de bildirildi."

KÜRŞAD ZORLU: HERHANGİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEYECEKTİR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine ANKA Haber Ajansı’na açıklama yaptı. Zorlu, şunları söyledi:

“İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir.”

İŞTE AĞIRALİOĞLU'NUN İSTİFA DİLEKÇESİ

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulunmuş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstermişti..

Bu itirazlarına karşılık partisinin atacağı adımları bekleyeceğini dile getiren Ağıralioğlu, partisinden milletvekili adayı olmadığını da bildirmişti.

Daha sonra yaptığı açıklamalarda ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini dile getirmişti.