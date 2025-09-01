İYİ Parti'den yeni reklam filmi: Yarın Seninle Başlar

Türkiye genelinde farklı kesimlerin yaşadığı sorunlar, İYİ Parti'nin "Yarın Seninle Başlar" başlıklı yeni reklam filmi serisine konu oldu.

Partinin bu çerçevedeki ilk çalışması, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sosyal medya ağırlıklı yürüyecek serinin ilkinde, toplumun her kesiminin yaşadığı sorunlara işaret ediliyor. Tüm olumsuzluklara rağmen "Biz Varız" denilerek, kamuoyuna umut verilmesi hedefleniyor.

İYİ Parti 81 ilde sahaya çıktı! "Terörsüz Türkiye" sürecine karşı çalışma

Eylül ayı boyunca devam edecek diğer çalışmalarda çiftçiler, gençler ve emekliler gibi kesimlerin problemleri işlenecek. Serinin ikinci aşamasında ise Genel Başkan Dervişoğlu ve İYİ Parti'nin çözüm önerileri yer alacak.

İYİ PARTİ’NİN SAHA PROGRAMLARI BAŞLADI

İYİ Parti, 1-4 Eylül 2025 tarihlerinde planladığı saha programlarına başladı.

Parti'den yapılan açıklamada, "Yaklaşık 150 isimden oluşan parti heyeti 21 grup halinde farklı illeri ziyaret ederek, Terörsüz Türkiye ambalajıyla pazarlanan sürecin gerçek yüzünü anlatacak. Heyetin gündeminde ekonomi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan diğer problemler de yer alacak. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalar ziyaret edilecek” ifadelerine yer verildi.