İYİ Partililer emekliler için sahadaydı

Konya/ Abdurrahman Kara

İYİ Parti Konya İl Başkanlığı tarafından hafta içerisinde açıklanan asgari ücret ve emekli maaşlarının yetersiz oluşu ile ilgili Selçuklu İlçesi Gedavet Parkında bir basın açıklaması yapıldı.

Vatandaşlarımızın ve yazılı ve görsel basının yoğun katılım sağladığı basın açıklamasına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir ULUSOY' da katılarak konu ile ilgili bir konuşma yaptı. Ulusoy konuşmasında şunları söyledi:

" Yeni yılda size mutlu bir yıl dilemek isterdim ama asgari ücretle belirlenen fiyat, 2025'in daha kötü geçeceğinin gösteresi oldu.

22.104 TL ile bir insanı açlığa, sefalete mahkûm ediyorsunuz. Esnafımız siftah yapamıyor, çiftçilerimiz artan maliyetlerle ekim yapamıyor. Hayvancılık tarihinin en kötü yıllarını yaşıyor.

Vatandaşından çok sığınmacıları düşünen bir iktidar var. Ülkenin demografik yapısı tehdit altında. Allah’ın izniyle bu konuyu da Cesurlar Hareketi çözecek.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Başkanı Alper YAVUZ konu ile ilgili " Yeni umutlar, yeni hedefler aydınlık yarınlar yerine emeklilerin umduğunu bulamadığı, alın terinin karşılığı olmayan ücretlere mahkum edildiği, ardı arkası kesilmeyen zam yağmurları ve üzerimizde dolaşan kara bulutlarla olabildiğince karamsar bir 2025 yılına girmiş bulunmaktayız .

Emeklilerimizin durumu oldukça vahim. Emeklinin ay sonunu getirirken çektiği çileyi biliyor musunuz? Sizde nasıl bir vicdan var? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen peygamberimize inanmıyor musunuz? Sizler lüks içerisinde devletin imkanlarını fütursuzca kullanarak ve yandaşlarınıza birkaç yerden maaşlar bağlayarak sefa sürüyorsunuz.

Asgari ücretliler ve emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını dahi gideremez oldu. Çalışanlara, emeklilere %15 ile 30 arasında zam yaparken vergileri %43 artırdınız. Ay sonunu getiremeyen, ekonomik krizi iliklerine kadar yaşayan bu insanların ahını alıyorsunuz. Bu ahlar sizi o koltuklarda daha fazla oturtmayacaktır.

İtibardan tasarruf olmaz diyerek saraylarda lale devri savurganlığını yaparken ekranlara çıkıp milletten biraz daha sabır gösterin yüzsüzlüğü ile halktan ne kadar kopuk yaşadıklarını bir kez daha gösterdiler. Bu ülkede çalışanların yarıdan fazlası asgari ücret veya ona yakın ücret alıyor. Ey iktidar nasıl bir vicdanınız var ki 22.104 TL’ye bu insanları açlığa, sefalete mahkum bırakıyorsunuz?

Sadece çalışanlar ve emekliler değil ne yazık ki esnafımızın durumu da her geçen gün kötüye gidiyor. Bir çok işyeri siftah yapmadan iş yerini kapatıyor. İcra dairelerindeki iş yükü her geçen gün artıyor. Ödenmeyen çek ve senetler esnafımızın içler acısı durumunu gösteriyor. Çiftçilerimiz yükselen maliyetlerden ekim yapamıyor. Hayvancılık, tarihinin en vahim yıllarını yaşıyor.

Bu iktidar halkından kopuk, bir avuç yandaşı dışında hiç bir kesimi memnun edecek bir adım atmıyor. Yandaş kanallardaki uçuyoruz kaçıyoruz palavraları da milletimizin karnını doyurmuyor. Adaletin olmadığı, adam kayırmanın ayyuka çıktığı liyakatin göz ardı edildiği, haksızlığın ve hukuksuzluğun hüküm sürdüğü halkın yoksullaştırılıp açlık sınırının altına mahkum edildiği kötü bir dönem yaşıyoruz.

Millet fakru zaruret içerisinde bırakılmıştır. İktidar bu duruma rağmen har vurup harman savurmaktadır. Devlette israf diz boyudur.

Ülkemizin bir başka çıkmazı da Suriyeli sığınmacılar sorunu. Vatandaşından çok sığınmacıları düşünen ve onların kalıcı hale gelmesi için üstün gayret sarf eden bir iktidarımız var. Ülkenin demografik yapısı tehdit altında ama ne yazık ki başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Cumhur İttifakı’nın bundan bir rahatsızlığı bulunmamaktadır. Allahın izniyle bu konuyu da cesurlar hareketi çözecektir.

Suriye’deki diktatör Esad’ın düşürülüp geçmişi karanlık, daha düne kadar terörist listesinde yer alan Colani‘nin getirilmesini kendilerine mal edenler, umarız hesaplarını doğru yapıp atacakları adımlarına dikkat ederler. Ortada henüz bir Şam fatihi falan da yoktur. Şam’ın kimlerin onayı ve destekleri ile düşürüldüğü ortadadır.

Yine Cumhur İttifakıı’nın sözde milliyetçi küçük ortağı Türkiye’deki 160 siyasi partinin içerisinde üstün cesaretini göstererek bebek katili Apo’yu meclise davet edip affedilebileceğini ifade etti. Bu zat seçim döneminde muhalefeti demle demleniyorlar diye suçlarken, aslında esas demlenenin kendileri olduğunu açık açık beyan etmiş oldular.

Genel başkanımız Sayın Dervişoğlu‘nun da ifade ettiği gibi bebek katili Apo’yu ne sahte milliyetçiler ne de gerisinde saklanan ihanet şebekeleri o meclise getiremeyeceklerdir. Buna asla müsaade etmeyecegiz.

Milletin umudu İYİ Parti ve onun değerli genel başkanı Musavvat Dervişoğlu‘dur. Güneş doğmak üzeredir. İYİ’ler, cesurlar gelecek ve milletimizin tüm sorunlarını çözecektir. Ülkemizi ve milletimizin bütün sorunlarını çözmek, güçlü ve büyük Türkiye’ yi inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Biz, azimliyiz kararlıyız. Başaracağımızdan da eminiz." İfadelerine yer verdi. Emekli maaşları ve terör ile ilgili pankartlar taşıyan topluluk slogan atarak dağıldı..