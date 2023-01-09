İYİ Partili Ahmet Çelik'ten suikasta kurban giden Sinan Ateş'in ailesine ziyaret. Sana söz veriyorum intikamını alacağız

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, suikasta kurban giden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'da yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile birlikte Sinan Ateş'in ailesine yaptıkları ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ahmet Çelik, "Sinan Ateş’i katledenler marksist, bölücü örgütler değildir. Azmettiren merkezi ve pusu kuran torbacı çetelerini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türk milliyetçileri biliyor" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Şehidimiz Sinan Ateş’in Bursa’da yaşayan ailesini İl Başkanımız Sn. Selçuk Türkoğlu ile ziyaret ettik,başsağlığı diledik,acılarını paylaştık.

Şehidimiz Sinan Ateş’in ebedi istirahatgâhı olan Emir Sultan mezarlığında ilk şehidimiz Yusuf İmamoğlu, gazeteci İsmail Gerçeksöz, Taner Kalkancı ve İrfan Çetiner’in mezarları başında İl Başkanımızla birlikte dua ettik,rahmet diledik.Mekanları cennet olsun.

Bugüne kadar marksist,bölücü örgütler tarafından şehit edilen binlerce cenaze kaldırdık.Mezarlarının başında yemin ettik;intikamlarını aldık.

Sinan Ateş’i katledenler marksist,bölücü örgütler değildir.Azmettiren merkezi ve pusu kuran torbacı çetelerini hepimiz biliyoruz.Özellikle Türk milliyetçileri biliyor.

Şehidimizi katleden alçaklar adalet önünde de ahirette de hesap vereceklerdir.

Şehidim, yiğidim rahat uyu.Diğer şehitlerimize verdiğimiz sözü mezarının başında sana da tekrarladık.Sana söz veriyorum intikamını alacağız."