Avrupa’da en iyiyiz, onlar bizi kıskanıyor diyenlerin mutlaka izlemesi gereken video: Suriyeli keyif ediyor biz de burada bu halde perişanız

Gittikleri yerlerde pamuk, yerfıstığı, soğan, sarımsak, kayısı, karpuz, şeker pancarı, patates, çilek, biber, fasulye, ayçiçeği, domates, elma, üzüm ve fındık gibi ürünlerin hasat veya çapalama işlerini yapan işçiler, kurdukları çadırlarda kent yaşamı ve teknolojiden uzak yaşamak zorunda kalıyor.

Ancak Nevşehir’de yaşanan zorluklar kent yaşamı ve teknolojiden uzaklığın çok daha ötesinde.

Nevşehir’de mevsimlik işçileri ziyaret eden İYİ Parti İstanbul Kurucularından Ahmet Erdemli vatandaşların yaşadığı zorlukları ortaya koydu.

Erdemli’nin ziyaretinde Gaziantep'ten Nevşehir'e mevsimlik işçi olarak gelen Türk vatandaşlarının çadırlardaki tuvaletsiz banyosuz elektriksiz yaşamları ile Türkiye’de tam teşekküllü kamplarda olan Suriyelilerin farkı gözler önüne serildi.

Burada Erdemli’ye dert yanan bir vatandaş, “Suriyeli keyif ediyor biz de burada bu halde perişanız. Suriyelilerin her çocuğuna bir ton para veriyor, eline aylığını veriyor kendi vatandaşı da burada sürünüyor. Olur mu böyle?” dedi.