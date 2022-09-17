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İYİ Partili Aylin Cesur'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:57
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İYİ Partili Aylin Cesur'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

İYİ Partili Aylin Cesur'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur'un mesajı şöyle:

“Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır.

Kahraman gazi ve şehitlerimize şükran borcumuz vardır ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimiz için gösterdikleri unutulmaz fedakarlıklar ve hizmetler hafızalarımızdan ebediyen silinmeyecektir.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümünde; vatanımızın her karış toprağını korumak, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmak için canı pahasına mücadele ederek büyük zaferler kazanan tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Onlardan aldığımız manevi miras ve kutsal değerlerimizi korumak, kıymetli hatıralarını gelecek nesillere aktarmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin daha güçlü ve emin adımlarla ilerlemesi adına bizlere düşen en büyük sorumluluk ve görevlerden biridir. Biz bu sorumluluğun ve görevin farkındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyorum.

Vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri kıymetli gazilerimize, aileleri ile birlikte ve canlarını vatanları uğruna vermiş kahraman şehitlerimizin kıymetli ailelerine, sağlıklı, uzun ömürler diliyor; bütün imkanlarımızla her daim emirlerinde olduğumuzu ifade etmek isterim.”

 

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