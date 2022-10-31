İYİ Partili Bahadır Erdem'den Göktürk tepkisi

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem'in açıklamaları şöyle:

Bugün İstanbul Göktürk Kemerköy Sitesi’nde yaşanan yeşil alan katliamı, yargı kararının da çiğnenmesiyle bir hukuk katliamına dönüşmüş olup, AKP’nin Türkiye’de adaleti nasıl ayaklar altına aldığını maalesef bir kez daha kamuoyu önünde gözler önüne sermektedir.

Herkesin malumu olduğu üzere söz konusu yeşil alan talanı, AKP’nin kendine yandaş medya oluşturmak amacıyla Ziraat Bankası aracılığı ile Demirören Holding’e kredi vermesi, borcun yıllar geçmesine rağmen ödenmemesi, karşılığında hem bir sitenin tapulu arazisi olan hem de imarı olmayan yeşil alana adeta çökülerek imara açılması ve rant uğruna peşkeş çekilmesinden ibarettir.

Son geldiğimiz noktada ise bugün sabah saatlerinde kazı için gelen iş makinaları yeşil alana zorla girmeye kalkmış, Göktürk sakinleri sahip oldukları yeşil alanı korumak uğruna kepçelerin önüne yatmış ve tam da bu esnada mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştır.

Ve fakat her ne oldu ise saat 10.30’da yürütmeyi durdurma kararına uyacağını söyleyen kaymakamlığa rağmen, kim olduğu belli olmayan yetkililerin talimatıyla ve polis zoruyla iş makinaları tekrar çalışmış, vatandaşlarımızın canını tehlikeye atma pahasına kazıya başlanmıştır. Kazıya başlanarak açıkça suç işlenmektedir!

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak soruyorum.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen hangi hakla, hangi kanuna, hangi yetkiye dayanarak iş makinaları zorla özel mülke giriş yaparak inşaata başlayabiliyor?

“Yürütmeyi durdurma kararına uymayın” talimatını hangi makam vermiştir? Hangi yetkiye dayanmıştır?

Asli görevi milletin canını ve malını korumak olan emniyet güçleri nasıl olur da işgalci durumunda olan sermayenin ve buna hukuksuz olarak destek çıkan devlet erkanından yana taraf olur? Orantısız güç kullanarak vatandaşın canını tehlikeye atmak kimin haddinedir?

Şuana kadar gerekeni yapmayan yetkilileri derhal bu hukuksuzluktan dönmeye davet ediyorum.

Açıkça söylüyorum. Suç işliyorsunuz, vebal alıyorsunuz.

Unutmayın! Gün gelir bugün çiğnediğiniz hukuka sizin de ihtiyacınız olur!