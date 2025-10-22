YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Gülağaç Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Başbuğ, İYİ Parti’den ayrılarak CHP’ye katılan Ümit Dikbayır’a ve benzer siyasi geçişlere sert tepki gösterdi. “Kirlene kirlene kirlenen bir siyaset düzeni” ifadesiyle açıklamasına başlayan Başbuğ, siyasette ilkesizlik, menfaatçilik ve omurgasız tutumların arttığını söyledi.

Başbuğ, “Türkiye’de siyasetin bozulduğunu, kirlendiğini biliyor ve görüyorduk lakin son zamanlarda bu kadar ucuz, çıkarcı, ikbal peşinde olanlara çok şahit oluyoruz” dedi. Gerçek siyasetçinin ülküsü, milleti, bayrağı ve devleti için mücadele eden kişi olduğunu vurgulayan Başbuğ, istisnai olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’yı örnek gösterdi.

“Fakıbaba, Ak Parti’nin politikalarını beğenmeyip hem partisinden hem milletvekilliğinden istifa ederek dürüstlüğün simgesi olmuştur. 2022 yılında İYİ Parti’ye katılmış ve ilkeli bir duruş sergilemiştir” diyen Başbuğ, bu örneği siyasette samimiyetin göstergesi olarak değerlendirdi.

Ümit Dikbayır ve benzeri şekilde partiden ayrılan siyasetçilere ise sert ifadelerle yüklendi:

“Bunlarda omurga kalmamış. Kişilik, karakter, onur işportaya düşmüş. Adam sandıklarımız alçak, abi kardeş ülküdaş bildiklerimiz yavşak çıkıyor. Ne demişti merhum Muhsin Başkan: ‘İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayat için o kadar fırıldak olmaya gerek yok.’ Omurgasız, fırfır dönen fırıldaklar yazıklar olsun size.”

Başbuğ, İYİ Parti seçmeninin tertemiz ve helal oylarını hatırlatarak, “İYİ Parti seçmeninin oylarıyla milletvekili veya belediye başkanı seçilip, sonra başka partilerin kapısında istikbal arayanlar, yaptığınız siyaset değil, siyasi kirliliktir. O oylar size haram zıkkım olsun.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını “Dürüst siyaset, dürüst olmaktan geçer” sözleriyle tamamlayan Başbuğ, siyasette samimiyet ve omurgalı duruş çağrısında bulundu.