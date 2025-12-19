Balıkesir / Özel Kelkit

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Karesi ilçesinde son dönemde artış gösteren trafik yoğunluğu ve mahalle içi ulaşım sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, plansız yapılaşma ve yetersiz ulaşım düzenlemeleri nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde ilçede ciddi trafik sıkışıklığı yaşandığını belirtti.

KARESİ'NİN SORUNLARI KONUŞULDU

Karesi’de nüfus artışına karşın ulaşım altyapısının aynı oranda geliştirilmediğini ifade eden Tekin, ana arterlerin yanı sıra ara sokaklarda da kontrolsüz araç parkları ve yaya güvenliği sorunlarının arttığına dikkat çekti. Bu durumun hem sürücüler hem de yayalar açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Ulaşımın yalnızca araç trafiği olarak ele alınmaması gerektiğini dile getiren Tekin, trafik sorununun doğrudan yaşam kalitesini etkilediğini ifade etti. Vatandaşların işe, okula ya da sağlık hizmetlerine ulaşırken zaman kaybetmesinin yönetimsel bir eksikliğe işaret ettiğini söyledi.

Toplu taşımanın daha cazip hale getirilmesi gerektiğini belirten Tekin, bisiklet ve yaya yollarının artırılması ve mahalle bazlı ulaşım planlarının gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. İlçe sakinlerinin görüşlerinin alınmasının çözüm sürecine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

İYİ Parti olarak insan odaklı ulaşım politikalarını savunduklarını ifade eden Tekin, Karesi’de trafik ve ulaşım sorunlarının takipçisi olacaklarını kaydetti.