İYİ Partili başkanlardan gözaltı tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Partili başkanlardan gözaltı tepkisi

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk ve İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Bahtiyar Çavuş, Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Sn. Tutdere'nin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

ADIYAMAN / HAYRETTİN ÖZDEMİR

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk ve İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Bahtiyar Çavuş, Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Sn. Tutdere'nin gözaltına alınmasına ilişkin ortak açıklamada bulundu.

"Adıyaman seçmeninin %50 iradesi ile Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Sn. Tutdere’nin demokrasi ve adalet duygusunu yaralayan 4 günlük gözaltı süreci ve akabinde “Adli Kontrol ve Ev Hapsi” ile cezalandırılmasını doğru değerlendirmek mümkün değildir, yargının muhalif olanları susturma aracı olarak kullanıldığına dair eğilim gün geçtikçe artmaktadır,
Millet iradesini her türlü iradenin üzerinde gören hukuka, demokrasiye, anayasaya bağlı siyaset anlayışımızla, bu değerlerimize yapılan haksızlıkların her platformda karşısında olacağımızı açıkça ifade ediyoruz,
Milletimizin %90’nı Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi ile, büyük zorluklarla hayatlarını idame etmekle meşgulken, sorunları çözmekle görevli iktidar sahiplerinin şahsi ikballerinin peşinde olduklarına hep beraber şahitlik etmekteyiz, bu münasebetle yapılan gözaltı ve cezalandırmaların siyasi olduğu aşikardır,
Adıyaman Belediye Başkanı Sn. Tutdere’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz."

Son Haberler
Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara fena yakalandı! Evliliği yalanlamışlardı
Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara fena yakalandı! Evliliği yalanlamışlardı
Türk akademisyenden büyük başarı! Arılardan ilham aldı NATO'dan ödülü kaptı
Türk akademisyenden büyük başarı! Arılardan ilham aldı NATO'dan ödülü kaptı
Yaz geldi ölüm oranları arttı! Boğulma tehlikesine karşı uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Yaz geldi ölüm oranları arttı! Boğulma tehlikesine karşı uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Fenerbahçe sol bekte rotasını Güney Amerika'ya çevirdi!
Fenerbahçe sol bekte rotasını Güney Amerika'ya çevirdi!
ABD’li senatör Netanyahu’ya ‘Savaş suçlusu’ dedi: Kritik ziyaret sonrası sert sözler
ABD’li senatör Netanyahu’ya ‘Savaş suçlusu’ dedi: Kritik ziyaret sonrası sert sözler