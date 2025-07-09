İYİ Partili başkanlardan gözaltı tepkisi

ADIYAMAN / HAYRETTİN ÖZDEMİR

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk ve İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Bahtiyar Çavuş, Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Sn. Tutdere'nin gözaltına alınmasına ilişkin ortak açıklamada bulundu.

"Adıyaman seçmeninin %50 iradesi ile Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Sn. Tutdere’nin demokrasi ve adalet duygusunu yaralayan 4 günlük gözaltı süreci ve akabinde “Adli Kontrol ve Ev Hapsi” ile cezalandırılmasını doğru değerlendirmek mümkün değildir, yargının muhalif olanları susturma aracı olarak kullanıldığına dair eğilim gün geçtikçe artmaktadır,

Millet iradesini her türlü iradenin üzerinde gören hukuka, demokrasiye, anayasaya bağlı siyaset anlayışımızla, bu değerlerimize yapılan haksızlıkların her platformda karşısında olacağımızı açıkça ifade ediyoruz,

Milletimizin %90’nı Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi ile, büyük zorluklarla hayatlarını idame etmekle meşgulken, sorunları çözmekle görevli iktidar sahiplerinin şahsi ikballerinin peşinde olduklarına hep beraber şahitlik etmekteyiz, bu münasebetle yapılan gözaltı ve cezalandırmaların siyasi olduğu aşikardır,

Adıyaman Belediye Başkanı Sn. Tutdere’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz."