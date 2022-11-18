İYİ Partili Behiç Çelik’ten flaş iddia. IŞİD 6 kente silah gömdü

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik Meclis Plan Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İYİ Partili Çelik şunları söyledi:

"CADDELER YÜRÜNMEZ HÂLDE"

“Sığınmacılar meselesinde Türk milleti çözülüyor. Bu şekilde devam edilirse elimizde ne millet ne devlet ne bayrak ne vatan kalacak. 100 binlerce kişiye vatandaşlık verilmesi, hatta parayla satıldığı iddiası kabul edilemez.

Gettolaşma had safhada, suç oranları zirve yaptı. Silahlı haraç toplayan çeteler belirdi. Bazı sokaklar, caddeler yürünmez hâlde, hâlâ da akın akın geliyorlar. ‘Gel Müslüman, bu ülke senin' denilen göç politikasına son verilmeli. 100 binlerce kişiye vatandaşlık verilmesi, hatta alenen parayla satıldığı iddiası kabul edilemez. Daha Suriyelilerin kaydını düzgün tutamazken, hangi şartlara, kriterlere göre, kimlere vatandaşlık veriliyor

ABD’yle yapıldığı iddia edilen gizli mutabakat sonucunda Taliban’dan kaçan binlerce Afgan soluğu Türkiye’de aldı. Şimdi de İran’dan olası bir göç dalgası beklenmektedir. Bu terazi bu yükü çekmiyor. Milletimizin gücü de sabrı da kalmadı. Hudut namustur, millî namusu daha fazla çiğnetmeyin.

IŞİD 6 KENTE SİLAH GÖMDÜ

Geçtiğimiz haftalarda bir IŞİD itirafçısı Türkiye’de 6 ilde gömülü silahlar olduğunu söyledi. Uyuyan hücrelerin, gömülü silahların meydana çıkışıyla yaşanabilecek olası hadiseleri düşünebiliyor musunuz? AKP iktidarı, bir güvenlik sorunu hâline geldi. Ülke, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti niteliğinden uzaklaştı. Sistemli biçimde ülke talan ediliyor. Türkiye’ye çöküldüğüne şahit oluyoruz. Harami düzenin mutlaka yıkılması gerekmektedir.

OSMANLININ SON DÖNEMİ GİBİ

Bir toplumsal ve kamusal sıkışmanın son evresindeyiz. Osmanlı’nın son dönemlerini andıran… Ülkemizin dünya kamuoyunda uyuşturucuyla anılıyor olması, limanlarımızın ‘Narkoliman' olarak adlandırılması utanç vericidir. Bu güzel ülke uyuşturucu baronlarının, suç şebekelerinin yol geçen hanı olamaz. Anadolu’da düşmanın yapamadığını mafyalar, çeteler beceriyorsa orada ‘Dur' demek boynumuzun borcudur.”