İYİ Partili belediye başkanı istifa etti! Meclis üyeleri de bıraktı

Bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıklayan Başkan Ali Üzlük, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“GÖREVİMİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZI DAHA DA ARTTI”

"Değerli hemşehrilerim, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde sizlere daha iyi hizmet, şeffaf belediyecilik ve önce Ahırlı ve mahalleleri gayeleri ile yola çıkmıştık. Şükür ki sizlerin desteğiyle Ahırlı Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandık. Bu zaferin sorumluluğunun bilinciyle ilk günden itibaren her şey belediyemiz için düşüncesiyle sizlerle ortak kanaat içerisinde hareket ettik. Bu çalışmaların karşılığını ve memnuniyetini siz değerli hemşerilerimizin teveccühleri ile hissetmek bizleri mutlu ettiği kadar, teşvik de etti. Bu teşvikle gönülden bağlı olduğumuz siz değerli hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etme gayesi görevimize olan bağlılığımızı daha da arttırdı.

“PARTİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK”

Sorumluluğumuzun farkında olarak geçirdiğimiz bu süreçte ilçemizin hak ettiği değere kavuşmasını sağlamak, her alanda örnek gösterilen ve imrenilerek bakılan bir belediye olmak adına bugüne kadar nasıl azimle çalıştıysak, bundan sonrasında da aynı azim ve kararlılıkla daha çok çalışacağımızdan şüpheniz olmasın. Başkanlık sürecinde partimizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Verdiğimiz kararda partimizin bir etkeni bulunmamaktadır. Yine sizlerin değerli görüşleri ve gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti'den belediye başkanı olarak şahsım ve tüm belediye meclis üyelerimiz istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize ve siz değerli hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Yiğit Bulut ile Mehmet Metiner kavgası alevlendi: Çer çöplerin tuzağına düşmem

MECLİS ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ

Belediye Başkanı Ali Üzlük ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclis Üyesi Tevfik İnce ve İYİ Parti İlçe Belediye Meclis Üyeleri Hüsamettin Güzel, Hasan Altunay, Ercan Gözel ve Adem Dilekli de partilerinden istifa ederek bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini belirttiler.