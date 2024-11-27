İYİ Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Kaynak: AA
İYİ Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Samsun'un Yakakent İlçe Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Şerafettin Aydoğdu, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

Şerafettin Aydoğdu, istifa açıklamasını yazılı yaparak Yakakentli vatandaşlara seslendi.

Belediye başkanlığına seçildikten sonra hep şeffaf olduğunu ve gelişen durumları vatandaşlarla paylaştığını belirten Şerafettin Aydoğdu, "Yakakentli hemşehrilerimizle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent'imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yapmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayışla Yakakent'imize daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için yaptığım istişareler sonucu belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararını aldım." ifadelerini kullandı.

"YAKAKENT SİYASİ AYRILARIN DEĞİY HİZMETLERİN KONUŞULDUĞU YER OLACAK"

Aydoğdu, açıklamasında "Yakakent'te siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Yakakent'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının güzel ilçemize fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Alınan karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bundan sonraki süreçte her bir vatandaşımızın sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ilçemizin geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceğim. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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