YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonunda İmralı’ya gitme kararı alınmasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

İYİ Partili Başkan Torun, sosyal medya hesabından Ege Üniversitesinde eğitim görmekte iken PKK/KCK üyesi sözde üniversite öğrencisi tarafından 20 Şubat 2015’te şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun görüntülerini paylaşarak, Çakıroğlu’nun Öcalan'ın posterini astırmamak için şehit olduğunu, bugün gelinen noktada ayağına Milletvekili gönderildiğini sert ifadelerle belirterek “Hakkını helal et yiğidim..” ifadesini kullandı.

Bekir Torun paylaşımında, “Sen bir piçin posterini astırmamak için canını verdiğin bu vatanda, şimdi her yere o itin resmini asıyorlar, hatta ayağına milletvekili gönderiyorlar..! Hakkını helal et yiğidim..” dedi.