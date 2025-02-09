İYİ Partili belediyede işçilerin yüzü güldü

Bursa’da Yenişehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası, 150 belediye çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesini Yenişehir Belediyesi Tarihi Bina’nın önünde yapılan törenle imzaladı. Yenişehir Belediye Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz’un imzaladığı sözleşmeye göre Yenişehir Belediyesi’nde çalışan en düşük işçi ücreti net 42 bin 800 TL oldu.

Sözcü'nün haberine göre sözleşmeyi imzalamadan önce kısa bir konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bizler, kendini Yenişehir’e hizmet etmeye adamış işçisiyle memuruyla kocaman bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi, bizim için aynı değerdedir. Ve bizler, Yenişehir hizmetkârları olarak gece gündüz demeden, çalışmaya devam ederken, zamanımızdan ve ailemizden fedakarlık gösteriyoruz” dedi.

“Bugün burada aldığımız kararla Bursa’da toplu iş sözleşmesini imzalayan ilk belediye Yenişehir Belediyesi’nin olmuş olduğunu ilan ediyorum” diyerek konuşmasına devam eden Başka Ercan Özel, “Yapılan ekonomik planlar dahilinde Yenişehir Belediyesi’nin de bütçesini gözettik ve kurumumuzu da zora sokmayacak şekilde ücret politikamıza yön verdik. Haklarınızı verirken belediyemizi de mali yük altına sokmadan süreci tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.