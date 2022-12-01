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  • Türkiye hala bu olayı konuşuyor. İYİ Partili belediyenin vereceği yemeğin yasaklanması Meral Akşener'i çıldırtmıştı

Türkiye hala bu olayı konuşuyor. İYİ Partili belediyenin vereceği yemeğin yasaklanması Meral Akşener'i çıldırtmıştı

İYİ Partili Demre Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz yemek sunma projesinin kaymakamlık tarafından iptal edilmesine İYİ Parti lideri Meral Akşener’in gösterdiği büyük tepki sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor…

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 20:15
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İYİ Partili belediyenin vereceği yemeğin yasaklanması Meral Akşener'i çıldırtmıştı. Türkiye hala bu olayı konuşuyor

Türkiye hala bu olayı konuşuyor. İYİ Partili belediyenin vereceği yemeğin yasaklanması Meral Akşener'i çıldırtmıştı
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İYİ Parti, okullarda öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeğini ücretsiz olarak sunulacağı Rüzgar Gülü Projesi'ni 6 Ekim 2021'de duyurmuş, projenin pilot uygulaması olarak belirlenen Antalya'nın Demre ilçesinde İYİ Partili ilçe belediyesi tarafından okullarda hayata geçirilmişti.

İYİ Parti 27 Kasım’da Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sebepsiz şekilde proje protokolünü iptal ettiğini duyurdu.

AKŞENER’İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU: “YAZIKLAR OLSUN SİZE”

Konuyu partisinin grup toplantısında değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP iktidarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sert sözlerle eleştirmiş; “Çocuklarımızı açlığa, ailelerimizi umutsuzluğa mahkûm edenler; Hani kimsesizlerin kimiydiniz? Hani yoksullukla mücadele edecektiniz? Yazıklar olsun size!” demişti..

Akşener’in gösterdiği büyük tepkinin görüntüleri sosyal medyada konuşulmaya ve paylaşılmaya devam ediyor…

İşte o açıklama:

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Selim
1.12.2022 21:29
Konuları saptırmayın da, masa seçim arifesinde yerli ve milli olmayan ecnebi akıl hocalarına yani danışmanlara ihtiyacımı var. Türkiye de danışmanlar mı kalmadı, niye sessizsiniz.  
 
Mehmet
1.12.2022 21:03
Tarihe büyük bir kara leke olarak geçen olaydır kesinlikle. Mahir Ünal zamanında ekmek dağıtımı için paralel devlet işi demişti. Böyle zihniyeti sandıkta gömmek lazım.  
 
Tekila
1.12.2022 20:58
Bu olayı, çevremdeki tüm AKP'lilere soruyorum, henüz cevap verebilen çıkmadı.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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