İYİ Partili Bilal Uzun açıkladı: İmamoğlu'nu dinlemeye gelenlere saldırdılar

İYİ Partili Bilal Uzun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayazağa’da yaptığı konuşmanın ardından mitinge katılanlara saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İYİ Partili Bilal Uzun açıkladı: İmamoğlu'nu dinlemeye gelenlere saldırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde miting düzenledi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Bilal Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun konuşmasının ardından mitinge katılanların saldırıya uğradığını belirtti.

"Ayazağa’daki saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum" diyen Uzun, o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

İYİ Partili Uzun’un paylaşımı şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu’nun konuşması sonrası onu dinlemeye gelenlere şehir magandaları(?) tarafından saldırı oldu. Saldıranlar yine olağan şüpheliler. Bizzat tanıdığım bir kadın arkadaşımızın saçına yapışıp 'terörist, o…pu' diye bağıran bu insanlar eşkiyadır. Bu cesareti aldıkları, onları bu saldırıya teşvik eden kişilere sesleniyorum; hepiniz yargılanacaksınız. Korkaklar"

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