İYİ Partili Bilge Yılmaz: Borsadaki bu düzeni değiştireceğiz

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğu halka arz hisselerinden kaynaklanıyor.

Ekonomistler, geçen seneki yükselişi ‘şüpheli’ bularak bunun kalıcı olmayacağını vurgulamıştı.

Borsa geçen haftayı yüzde 8’e yakın kayıpla kapadı, bu hafta da iki günlük kayıp yüzde 3’e yakın. Yılbaşından bu yana kayıpsa yüzde 20’den fazla. Analistler, seçim fiyatlamasının başladığını söylüyor. Bu fiyatlamayla birlikte kur korumalı mevduat gibi risksiz kazançlar da borsada düşüşe neden oluyor.

Halka arzlar haricinde şu an genel olarak borsadaki işlemler spekülatörlerin hisse satışlarından ibaretken, Türkiye Varlık Fonu da borsa düşmesin diye bu hisseleri topluyor.

'SORUMLUSU MEVCUT AK PARTİ İKTİDARI'

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, borsadaki bu düzeni değiştireceklerini söyleyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, borsadaki yatırımcının çoğunluğunun enflasyondan korunmak isteyen küçük yatırımcı olduğunu ve bu kişilerin spekülatörlerin ‘oyuncağı’ haline geldiğini dile getirdi.

Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) görevini yerine getirmeyerek yatırımcıları korumadığını belirtti.

"1990'LI YILLARIN SONUNDA GÖRDÜĞÜ DÜZEYE DÜŞMÜŞTÜR"

14 Mayıs’tan sonra güveni tesis edeceklerini ve küçük yatırımcıları koruyacaklarını kaydeden Yılmaz, paylaşımında şunları söyledi:

"Nerede bir mağduriyet, bir haksız kazanç var ise bilin ki onun sorumlusu mevcut AK Parti iktidarıdır! BIST endeksi bugün dolar bazında 1990’lı yılların sonunda gördüğü düzeye düşmüştür. İzlenen yanlış ekonomi politikalarına görmezden gelinen usulsüzlükler eklenince toplumun geniş kesimleri büyük bir mağduriyet yaşadı, yaşıyor."

"VATANDAŞLARIMIZ SPEKÜLATÖRLERİNİN OYUNCAĞI HALİNE GELDİ"

"Borsa İstanbul’daki 4 milyon 500 bin yatırımcımızın büyük çoğunluğunu küçük yatırımcılar oluşturuyor. Maalesef tasarruflarını yüksek enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlarımız spekülatörlerinin oyuncağı haline geldi. Onları korumakla görevli olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise liyakatten uzak ve kendini topluma karşı değil saraya karşı sorumlu hissedenlerin elinde işlevsiz bir hâlde."

"BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"Borsadaki bu düzeni değiştireceğiz. Kaybedecek bir günümüz bile yok. Gelin bu işi 1. turda bitirelim ve ülkemizi hızla ayağa kaldıralım. 14 Mayıs’tan sonra doğru, tutarlı ve şeffaf politikalarımızla yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde güveni hızla tesis edeceğiz, küçük yatırımcılarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz, borsamızı da ekonomimizi de hızla hak ettiği seviyelere çıkartacağız.

Öte yandan, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün, Yılmaz’ın ekonominin başına getirilmesi gerektiğini savunan bir tweet’i beğenmişti.