İYİ Partili Buğra Kavuncu: Bizi bu sürece ortak etmek istiyorlar, biz orada yokuz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreçle ilgili TBMM'de kurulması tartışılan komisyonla ilgili, "Yeni bir komisyon kurmak istiyorlar. Bunun adına da Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu demeyi düşünüyorlar. Abdullah Öcalan'ın, terör başının söylediği, daha sonra da Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'komisyon kurulsun' sözünün devamında bu konu gündeme geldi. Biz bu konuyla ilgili daha önce net bir tavır göstermiştik. Bizi bu sürece ortak etmek istiyorlar. Böyle bir niyet varsa biz orada yokuz. PKK'nın silahları bıraktığına dair de net bir şey yok. Bundan üç gün önce Pençe Kilit operasyonunun yapıldığı bölgede askerlerimiz drone saldırısıyla ağır yaralandı, bir tanesi Gülhane'de yatıyor. Babasıyla bugün görüştük. Milli Savunma Bakanlığından halen bir açıklama yok" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, ziyarette bulunduğu Tokat'ta partisinin il başkanlığında, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin İYİ Parti’ye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kavuncu, "Biz doğruları söyleyen bir partiyiz. Biz Atatürkçüyüz, milliyetçiyiz; evrensel değerleri kendi milli değerlerimizle buluşturmayı başarmış bir partiyiz. Bu düşünceye sahip bir partinin ayağa kalkmaması mümkün değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Kavuncu, yasa tekliflerinin artık bakanlıklar yerine Saray'da hazırlandığını anlatarak, "Saray içerisindeki komisyonlar ve başkanlıklar tarafından hazırlanıp Meclis’e gönderiliyor, ardından onaylanarak yasalaşıyor" dedi.

"İTTİFAK ARTIK ÜÇLÜ, SADECE ADI KONULMADI"

"Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirilen süreç kapsamında, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na DEM Parti'nin de destek vermeye başladığını belirten Kavuncu, Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanlığı'na üçüncü turda DEM Partili milletvekillerinin verdiği oylarla seçildiğini söyledi. Kavuncu, "Artık o ittifak ikili değil, üçlü ittifak haline geldi, sadece adı konulmadı" dedi.

Kavuncu, "Daha dün, AK Parti'nin Meclis Başkanı'nı demokratik olmayan, Can Atalay kararını bile, hukuki olan bir kararı bile hayata geçirmediği için yerden yere vuranlar, ne olduysa, tabii biz biliyoruz da ne olduğunu, Meclis Başkanlığı koltuğuna oturtuyor" şeklinde konuştu.

"BİZİ BU SÜRECE DAHİL ETMEK İSTİYORLAR. BÖYLE BİR NİYET VARSA BİZ YOKUZ"

TBMM'de kurulması tartışılan komisyonla ilgili de Kavuncu, şunları söyledi:

"Yeni bir komisyon kurmak istiyorlar. Bunun adına da Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu demeyi düşünüyorlar. Abdullah Öcalan'ın, terör başının söylediği, daha sonra da Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'komisyon kurulsun' sözünün devamında bu konu gündeme geldi. Biz bu konuyla ilgili daha önce net bir tavır göstermiştik. Bizi bu sürece ortak etmek istiyorlar. Böyle bir niyet varsa biz orada yokuz. PKK'nın silahları bıraktığına dair de net bir şey yok. Bundan üç gün önce Pençe-Kilit operasyonunun yapıldığı bölgede askerlerimiz drone saldırısıyla ağır yaralandı, bir tanesi Gülhane'de yatıyor. Babasıyla bugün görüştük. Milli Savunma Bakanlığından halen bir açıklama yok.

Zaten biz Suriye, Irak, Libya olmadıysak, bunun tek sebebi var, Cumhuriyetin vermiş olduğu o milli, ortak kimlik ve üniter devlettir. Cumhuriyet'in tapusu olan Lozan'ı yok saymak bu ülkeye en büyük hainliktir, ihanettir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağını belirten Kavuncu, "Anayasaya göre Erdoğan üçüncü kez aday olamaz, ancak TBMM kararıyla aday olabilir" dedi.