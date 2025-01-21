İYİ Partili Buğra Kavuncu Ümit Özdağ hakkında açtığı davayı geri çekti

Dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Siyasiler peş peşe yaptığı paylaşımla Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepkiler gösterdi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu da Özdağ'ın gözaltı kararı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ümit Özdağ için tutuklama talebi

Özdağ hakkında açtığı davayı geri çektiğini belirten Kavuncu, şu ifadeleri kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yaptığım hakaret suç duyurusuyla ilgili iddianame düzenlenmiş ve dava açılmıştı.

Ancak bugün itibarıyla bu şikayetimi geri çekme kararı aldığımı paylaşmak istiyorum.

Bu kararımın temel sebebi, hukukun siyasetin bir aracı haline getirilmesine karşı duruş sergilemektir.

Adalet, kişisel hesaplaşmaların üzerinde bir kavramdır ve hukuk devleti idealine olan inancım, bu süreçte sessiz kalmama engeldir.

Ümit Özdağ'ın avukatından şoke eden açıklama! Adliye sürecinde beklenmedik gelişme

Sırf muhalif bir duruş sergilediği için Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasını haksız bir adım olarak görüyor, bu mağduriyete katkı sunmak istemiyorum.

Kanun ve hukuk tanımazlar kadar cesur olmadığımız sürece arzu edilen mücadele cehdini ve bu cehdi sağlayacak olan birlikteliği tesis etmemiz mümkün değildir.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olması arzumuz, bu millete olan bağlılığımızın ve sevgimizin bir gereğidir ve her türlü kişisel hesaplaşmanın üzerindedir.

Gün, amasız fakatsız kanun ve hukuk tanımazlara karşı bir arada olma günüdür.

Hukukun üstünlüğü, hepimizin ortak mücadelesiyle güçlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yaptığım hakaret suç duyurusuyla ilgili iddianame düzenlenmiş ve dava açılmıştı.

Ancak bugün itibarıyla bu şikayetimi geri çekme kararı aldığımı paylaşmak istiyorum.

Bu kararımın temel sebebi, hukukun siyasetin bir aracı haline getirilmesine karşı duruş sergilemektir.

Adalet, kişisel hesaplaşmaların üzerinde bir kavramdır ve hukuk devleti idealine olan inancım, bu süreçte sessiz kalmama engeldir.

Sırf muhalif bir duruş sergilediği için Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasını haksız bir adım olarak görüyor, bu mağduriyete katkı sunmak istemiyorum.

Kanun ve hukuk tanımazlar kadar cesur olmadığımız sürece arzu edilen mücadele cehdini ve bu cehdi sağlayacak olan birlikteliği tesis etmemiz mümkün değildir.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olması arzumuz, bu millete olan bağlılığımızın ve sevgimizin bir gereğidir ve her türlü kişisel hesaplaşmanın üzerindedir.

Gün, amasız fakatsız kanun ve hukuk tanımazlara karşı bir arada olma günüdür.

Hukukun üstünlüğü, hepimizin ortak mücadelesiyle güçlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.