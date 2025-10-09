MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan 2’inci açılım sürecinde son olarak Meclis ayağında devam ediyor. Bahçeli son olarak komisyonun İmralı’ya giderek dinlenmesi yönünde bir çağrıda bulunmuştu.

Bundan daha önce ise Saray’ın başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden "Öcalan’ın dinlenmesi tam anlamıyla bir dinleme faaliyeti olacaktır, bir müzakerenin olmayacağı komisyonun çalışma tarzından bellidir" şeklinde bir çıkışta bulunarak komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda görüş bildirmişti.

KAVUNCU'DAN UÇUM'A: MİLLETİ APTAL YERİNE KOYMAYALIM

Bugün ise İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, bugünkü basın açıklamasında Mehmet Uçum’un sözlerine sert ayar verdi. Kavuncu, “Her türlü mesaj veriliyor mu, komisyonun oraya gitmesi onun dinlenmesi amacıyla değil. Milleti aptal yerine koymayın. O komisyonun oraya gönderilme sebebini hepimiz çok net olarak biliyoruz. Sayfa sayfa açıklamalar yayınlanıyor, görüşenler döndüklerinde söylediği her şeyi kamuoyuyla paylaşıyor ama TBMM’de oluşturulmuş bir komisyonun bir ziyarette bulunmasının anlamı bambaşkadır” ifadelerini kullandı.

“Komisyonun oraya gitmesinin siyasi bir anlamı var” diyen Kavuncu, “Komisyonun oraya gitmesinin anlamı şu: bugün terör örgütü başı lehine atılan sloganlara sessiz nasıl kalındıysa ve bunun da nasıl bir siyasi anlamı varsa komisyonun oraya gidip görüşmesinin de anlamı aynıdır” dedi.