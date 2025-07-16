İYİ Partili Çömez iktidardan hesap sordu, isimleri istedi: Bakın neler çıkacak arkasından

Çömez, "Tam bir milyon kişinin hakkını yiyorsunuz. Bir milyon kişinin umutlarıyla ve hayalleriyle oynuyorsunuz. Bu sorulara cevap vermediğiniz sürece töhmet altındasınız, siz de sizin uzantılarınız da. Bu alçakça kurgunun arkasında olanlar da bu töhmetten kurtulamayacak. Verin 719 ismi tek tek. Hangi okullarda, nerede? Sadece onlar da değil. O 5 bin kişilik tek soruyla tam puan almayı kaçırmış öğrenci ordusunu da verin. Bakın neler çıkacak arkasından" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran'da yapılmış, sonuçlar ise 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Sınava, 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si katıldı. Sınava katılım oranı ise yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. Sınavın sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. 719 öğrencinin tam puan alması ve sınav sorularının bir WhatsApp grubunda dağıtılmasıyla ilgili şaibe tartışmaları sürüyor.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, konuya ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez'in LGS'ye yönelik açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"LGS sonuçlarıyla ilgili tam 719 öğrencinin hiç hata yapmadan sıfır hatayla 500 tam puan aldığı bildirildi. Yanı sıra 5 bin öğrencinin de sadece bir yanlışla hemen hemen tama yakın soruları cevapladığı ifade edildi. Uzmanlar bu sınavın tarihin en zor sınavı olduğunu ve hakikaten soruları cevaplamanın neredeyse imkansız olduğunu müteaddit defalar ifade ettiler.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KAPI DUVAR CEVAP VERMİYOR"

Millet adına soru soran ve hesap soran sorumlu milletvekilleri olarak konunun üzerine gittik. Hemen ertesi gün Sayın Bakan'a bir soru önergesi verdim. Dedim ki Sayın Bakan, neredeyse 1 milyona yakın öğrenci sınava girmiş ve sınava giren öğrencilerden 719'u sıfır hata ile yani hiç yanlış yapmadan 500 tam puan almış. Lütfen parlamentoya aziz Türk milletine cevap verir misin? Bu çocuklarımız hangi okullardan mezun? Bu çocuklarımız hangi illerde eğitim almaktadırlar? Ve Milli Eğitim Bakanlığı bir kapı duvar cevap vermiyor. Yani bizim parlamento adına, millet adına sorduğumuz soru önergesine cevap vermiyor. Biz bu 719 öğrencinin hangi okullarda okuduğunu, hangi illerde olduğunu öğrenemedik, bilmiyoruz. Ama tabiatıyla spekülasyonlar arttığı için, soru işaretleri arttığı için, tartışmalar arttığı için millet adına araştırmak ve soruşturmak mecburiyetindeyiz. Çünkü kul hakkı var.

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"SORMAYALIM MI YAVRULARIMIZIN HAKKINI?"

Bu ülkenin geleceği var, bu ülkenin yavrularının istikbali var. Bir milyona yakın öğrenciden 719'unu çıkartın, geri kalan tamamının hakkı yenmiştir. Hepsinin sıralaması değişmiştir. Hepsinin gireceği okullar değişmiştir. Sormayalım mı? Bu sorular çalındı mı, sızdırıldı mı, sızdırılmadı mı? Yoksa FETÖ dönemlerine benzer şeyler mi yaşıyoruz? Sormayalım mı yavrularımızın hakkını?

"AİLELERE NE HESAP VERECEKSİNİZ?"

Bu 1 milyon yavrumuzun hakkı ne olacak? Sormayalım mı bunları? Yavrularının geleceği için her şeyini feda eden ailelere ne hesap vereceksiniz? Kurduğunuz yalan düzeniyle, iftira ve dedikodu düzeniyle o ailelerin gönüllerini kazanacağınızı mı zannediyorsunuz? Gerçekler gün ışığı gibi, gün yüzü gibi meydanda. Yalan söylüyorsunuz ve bu milleti kandırmaya, bu milleti istismar etmeye doymadınız. açıklayın bu 719 ismi. hangi okuldandır? isimleri, soy isimleri nedir, hangi illerdendir, aileleri kimdir?

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"BU ALÇAKÇA KURGUNUN ARKASINDA OLANLAR DA BU TÖHMETTEN KURTULAMAYACAK"

Tam bir milyon kişinin hakkını yiyorsunuz. Bir milyon kişinin istikbaliyle oynuyorsunuz. Bir milyon kişinin umutlarıyla ve hayalleriyle oynuyorsunuz. Bu sorulara cevap vermediğiniz sürece töhmet altındasınız. Siz de sizin uzantılarınız da. Bu alçakça kurgunun arkasında olanlar da bu töhmetten kurtulamayacak. Verin 719 ismi tek tek. Hangi okullarda, nerede? Sadece onlar da değil. O 5 bin kişilik tek soruyla tam puan almayı kaçırmış öğrenci ordusunu da verin. Bakın neler çıkacak arkasından."