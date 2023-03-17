İYİ Partili Çömez'den Bakan Kirişci'nin skandal sözlerine sert tepki

Depremin ardından yaşanan selde can kaybının 18’e ulaştığı Şanlıurfa ve Adıyaman'daki felaketi önceki gün 'küresel ısınma'ya bağlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu defa da "kuraklık riski vardı, toprak suya kavuştu" dedi.

Bakan Kirişci’nin canlı yayında sarf ettiği skandal ifadelerin ardından İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Eleştirisini tek cümlede toplayan Çömez, Kirişci’nin sözlerinin yer aldığı videoyu “17 cana kaç dönüm arazi suladın @VahitKirisci ?” notuyla paylaştı.

KİRİŞCİ NE DEMİŞTİ?

Habertürk TV canlı yayınında selin ardından Atatürk Barajı'nda su seviyesinin 300 bin metreküp arttığını söyleyen Kirişçi, "Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz" deyip şöyle devam etti: "Yağışların düzensizliği var. Kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı'nda su 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey."