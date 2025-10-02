İYİ Partili Çömez'den İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına kınama

Kaynak: AA
İYİ Partili Çömez'den İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına kınama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya değinen Çömez, şöyle konuştu:

Bilecik İYİ Partide ilçelerin kongre tarihleri belli oldu!Bilecik İYİ Partide ilçelerin kongre tarihleri belli oldu!

"Şu anda 37 Türk aktivistimiz, İsrail güçleri tarafından hukuksuz bir şekilde tutuklanmış veya alıkonulmuştur. Uluslararası sularda, Gazze'de yapılan katliama, soykırıma 'dur' demek ve oraya insani yardım malzemeleri götürmek üzere yola çıkmış Sumud Filosu'na yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha fazla, daha güçlü, daha aktif bir tavır koyması gerektiğinin altını çiziyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini de eleştiren Çömez, F-16, F-35 ve S-400'ler meselesinin çözülmediğini savundu.

Son Haberler
Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması
Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması
Ankara'da iki ilçeye su verilmeyecek
Ankara'da iki ilçeye su verilmeyecek
Dere yatağında ölü bulundu: 5 gündür kayıptı!
Dere yatağında ölü bulundu: 5 gündür kayıptı!
Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!
Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!
Erdoğan, bu kareye girmeyen CHP’yi topa tuttu!
Erdoğan, bu kareye girmeyen CHP’yi topa tuttu!