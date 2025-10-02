İYİ Partili Çömez'den İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına kınama

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya değinen Çömez, şöyle konuştu:

Bilecik İYİ Partide ilçelerin kongre tarihleri belli oldu!

"Şu anda 37 Türk aktivistimiz, İsrail güçleri tarafından hukuksuz bir şekilde tutuklanmış veya alıkonulmuştur. Uluslararası sularda, Gazze'de yapılan katliama, soykırıma 'dur' demek ve oraya insani yardım malzemeleri götürmek üzere yola çıkmış Sumud Filosu'na yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha fazla, daha güçlü, daha aktif bir tavır koyması gerektiğinin altını çiziyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini de eleştiren Çömez, F-16, F-35 ve S-400'ler meselesinin çözülmediğini savundu.