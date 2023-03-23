İYİ Partili Çömez'den sel bölgesinde vatandaşı azarlayan Soylu'ya çarpıcı soru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde protesto edildiği görüntülerin ardından şimdi de depremlerin ardından sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da vatandaşa bağırdığı görüntülerle gündemde.

Aşırı yağışlar nedeniyle 15 Mart'ta gerçekleşen sel felaketinin ardından Şanlıurfa’ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunduğu esnada kendisini cep telefonuyla videoya çeken bir vatandaşa tepki gösterdi.

Vatandaşın kamerayı havaya kaldırarak kendisini çekmek istediğini gören Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz."

“ÇEKİP GİDERKEN BU ÖFKE NİYE”

O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez paylaşımına şu notu düştü:

“Çekmeyin şunu ya! diye bağırıyor @suleymansoylu E siz “çektirdiniz” ya, Tam 21 yıl. Şimdi ‘çekip giderken’ bu öfke niye?”