İYİ Partili Erhan Usta: Kazanamayacağını gördüğümüz biriyle maça çıkmak zaten kaybetmek

İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a cumhurbaşkanı adaylığı çağrısı yapmasının ardından gözler İYİ Parti’den yapılan açıklamalara çevrildi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı’nın “Şimdi risk alıyoruz diyorsunuz. Çok büyük bir olasılıkla Akşener’in çıkışı çoklu adaya götürecek. Bu da bir risk değil mi? Sayın Akşener’in daha önce ‘2018'deki hataları bir daha tekrarlamayacağız’ yönünde beyanları vardı. Dolayısıyla siz bir risk alıyoruz diyerek muhalefetin aleyhine bu riski hangi öngörüye istinaden alıyorsunuz?” sorusuna cevap verdi.

Usta, “Net olarak kazanamayacağımızı gördüğümüz birisiyle çıkmak zaten maçı kaybetmek anlamına geliyor. Yani biz bu maçı kazanacak bir yol arayışındayız Nagehan Hanım.” sözleriyle soruyu yanıtladı.

NE OLMUŞTU

Altılı masa liderleri dün 12. kez bir araya gelmişti.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı, dün gerçekleştirilen son toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise altılı masada 5 genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istediğini açıkladı.

“İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir” diyen Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık çağrısında bulundu.