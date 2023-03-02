2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İYİ Partili Erhan Usta: Ortak bir isim konusunda mutabakata varılmış olsaydı bu artık söylenirdi

İYİ Partili Erhan Usta: Ortak bir isim konusunda mutabakata varılmış olsaydı bu artık söylenirdi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta "Bence yöntem konusunda uzlaşıldı. Kanımca ortak bir isim üzerinde kesin mutabakata varılsaydı bu artık söylenirdi." dedi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 22:21
Takip Et

İYİ Partili Erhan Usta: Ortak bir isim konusunda mutabakata varılmış olsaydı bu artık söylenirdi

İYİ Partili Erhan Usta: Ortak bir isim konusunda mutabakata varılmış olsaydı bu artık söylenirdi
+
Aa
-

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı’nın ikinci tur görüşmelerinin son toplantısının ardından, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık” dedi.

“BELKİ BİR İSİM HAVUZU OLUŞTU”

Habertürk TV canlı yayınına bağlanan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Altılı Masa'nın ortak metninde ve Davutoğlu’nun paylaşımında yer alan “Ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık” ifadelerinin sorulması üzerine şu sözleri söyledi:

“Bu isimde anlaşma anlamına geldiğini düşünmüyorum. Öyle bir şey olmuş olsaydı çok net bir şekilde isim konusunda anlaşılırdı ‘6 Mart tarihinde açıklanacak’ denilebilirdi ama öyle bir durum yok. Belki bir isim havuzu oluştu orada veya gelen isimlerin nasıl değerlendirileceği konusunda bir ortak anlayışa ulaşılmış olmalı. Metinden bunu anlıyorum”

"MUTABAKATA VARILMIŞ OLSAYDI BU ARTIK SÖYLENİRDİ"

Usta daha sonra “Tamamen bir isim konusunda mutabakata varılmış olsaydı bu artık söylenirdi. Böyle cümleler kurmaya gerek kalmaz.” ifadelerini kullandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
3
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
4
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
5
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
6
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
7
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Celtics Tatum ile kazandı. Cedi Osman maçı sayısız tamamladı
﻿Celtics Tatum ile kazandı. Cedi Osman maçı sayısız tamamladı
﻿Celtics Tatum ile kazandı. Cedi Osman maçı sayısız tamamladı
﻿UAEA Başkanı Grossi, İran’ı ziyaret edecek   
﻿UAEA Başkanı Grossi, İran’ı ziyaret edecek   
﻿UAEA Başkanı Grossi, İran’ı ziyaret edecek   
﻿Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
﻿Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
﻿Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
﻿Los Angeles Lakers yıldızları olmadan kazandı
﻿Los Angeles Lakers yıldızları olmadan kazandı
﻿Los Angeles Lakers yıldızları olmadan kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.