İYİ Partili Erhan Usta: Ortak bir isim konusunda mutabakata varılmış olsaydı bu artık söylenirdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı’nın ikinci tur görüşmelerinin son toplantısının ardından, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık” dedi.

“BELKİ BİR İSİM HAVUZU OLUŞTU”

Habertürk TV canlı yayınına bağlanan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Altılı Masa'nın ortak metninde ve Davutoğlu’nun paylaşımında yer alan “Ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık” ifadelerinin sorulması üzerine şu sözleri söyledi:

“Bu isimde anlaşma anlamına geldiğini düşünmüyorum. Öyle bir şey olmuş olsaydı çok net bir şekilde isim konusunda anlaşılırdı ‘6 Mart tarihinde açıklanacak’ denilebilirdi ama öyle bir durum yok. Belki bir isim havuzu oluştu orada veya gelen isimlerin nasıl değerlendirileceği konusunda bir ortak anlayışa ulaşılmış olmalı. Metinden bunu anlıyorum”

"MUTABAKATA VARILMIŞ OLSAYDI BU ARTIK SÖYLENİRDİ"

Usta daha sonra “Tamamen bir isim konusunda mutabakata varılmış olsaydı bu artık söylenirdi. Böyle cümleler kurmaya gerek kalmaz.” ifadelerini kullandı.