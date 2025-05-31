İYİ Partili Erhan Usta'dan çok konuşulacak Mehmet Şimşek iddiası! Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu...

Yeni Şafak’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i vurmasına İYİ Parti milletvekili Erhan Usta’dan flaş analiz geldi. Usta, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Yeni Şafak’ın manşetine bakın, biz bile bu kadar katı bir şekilde eleştirmiyoruz. Ancak bakın burada iyi niyet yok. Yeni Şafak’ın asıl amacı bugünkü ekonomi yönetimini göndermek” ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK, ŞİMŞEK’İ VURMAYA DEVAM EDİYOR

Yandaş gazete Yeni Şafak 26 Mayıs’ta birinci sayfasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan yazı yayınlamıştı. Erdoğan ve AKP iktidarının en sıkı destekçilerinden olan Yeni Şafak gazetesinin manşetinde iri harflerle “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı”, “Üretim düştü, sanayi duruyor”, “Şirket iflasları katlandı” gibi muhalif bir gazete gibi iktidarın ekonomi politikasını eleştirmesi dikkat çekmişti. Yeni Şafak son yaptığı manşette ise ekonomist yerine geçerek Şimşek’e ‘gümrük vergisini artır’ tavsiyesinde bulundu.

USTA: YENİ ŞAFAK’IN ASIL AMACI BUGÜNKÜ EKONOMİ YÖNETİMİNİ GÖNDERMEK

Yeni Şafak’ın bu şekilde manşetler atmasına ise İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta’dan çok konuşulacak bir değerlendirme geldi. Usta, Meclis’te yaptığı konuşmada, “19 Mart 20211 yılı Yeni Şafak gazetesinin manşetinde o zaman ekonominin başında olan Naci Ağbal’a ‘kim adına bu operasyonu çektiniz?’ diye sordular. Bu manşetlerden sonra Naci Ağbal ve Lütfi Elvan görevden alındı. Daha sonra yeni bir ekip geldi. Şahap Kavcıoğlu ve Nebati ekibi geldi, ekonomi daha da kötüye gitti. Ardından Mehmet Şimşek, onların irrasyonel politikaları geldi. Yeni Şafak’ın manşetine bakın, biz bile bu kadar katı bir şekilde eleştirmiyoruz. Ancak bakın burada iyi niyet yok. Yeni Şafak’ın asıl amacı bugünkü ekonomi yönetimini göndermek” dedi.

KULİSLERDE BERAT ALBAYRAK SESLERİ GELİYOR

Şimşek’in gitmesi durumunda akıllara gelen isim ise 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazine ve Maliye bakanlıklarını birleştirip başına atadığı damadı Berat Albayrak oldu. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Olcay Aydilek, Albayrak'ın istemesi halinde Ticaret ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gelebileceği aktarılsa da Albayrak için icracı ve 5 bakanlıktan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda hazırlık yapıldığını iddia etmişti.

SOY İSİM BENZERLİĞİ, AMA SİYASİ POLİTİKA AYNI

Nebati, 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazine ve Maliye bakanlıklarını birleştirip başına atadığı damadı Berat Albayrak’ın “Faizi düşürelim, enflasyon da düşer” politikasını ondan sonra da sürdüren isim olarak biliniyor. Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayrak Grubu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak arasında akrabalığı bulunmuyor, sadece soyadı benzerliği var. Ama aynı siyasi perspektifte gidiyor.