İYİ Partili Erkan Er: "Cumhuriyet altını asgari ücreti geçti, halk açlık sınırında!"

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İYİ Partili Erkan Er: "Cumhuriyet altını asgari ücreti geçti, halk açlık sınırında!"

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, ekonomik krizin derinleştiğini ifade ederken geçim sorunlarına dikkat çekti.

Fatih Karaman/ Tokat

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, ekonomik krizin derinleştiğini ve vatandaşların geçim mücadelesinin giderek ağırlaştığını belirterek, sert açıklamalarda bulundu.

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Er, Cumhuriyet altınının fiyatının 22 bin 270 TL’ye ulaşarak asgari ücreti geride bıraktığını vurgulayarak, “Bir işçi ya da emekli, bir aylık maaşıyla artık bir Cumhuriyet altını dahi alamıyor. Bu tablo, ekonomik çöküşün en net göstergesidir” dedi. Başkan Er, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, “Halkın alım gücü günden güne eriyor. Bugün markete giren vatandaş, birkaç temel gıda ürünü alıp çıktığında maaşının büyük kısmını harcamak zorunda kalıyor. Asgari ücretle çalışanlar için bırakın birikim yapmayı, geçinmek bile imkânsız hale geldi” ifadelerini kullandı. Emeklilerin, işçilerin ve düşük gelirli vatandaşların giderek fakirleştiğini belirten Er, hükümete çağrıda bulunarak, “Ekonomik reform şart! Asgari ücret insanca yaşanabilir bir seviyeye çıkarılmalı, enflasyon kontrol altına alınmalı. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte halkın geçinmesi tamamen imkânsız hale gelecek” dedi.

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