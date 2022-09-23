İYİ Partili Eroğlu: Erdoğan'ın açıkladığı fiyat havada kaldı

İktidarın açıkladığı 50 lira fındık alım fiyatlarının havada kaldığını belirten İYİ Parti Giresun İl başkanı Abdulkadir Eroğlu, gerçekleştirdiği basın açıklamasında "Esas belirleyici Ferrero 48 TL fiyatı ilan etti piyasa da buna uygun olarak 46 liralık fiyatı uygun buldu. TMO alımlarında sıkıntı olduğu için piyasayı regüle edemedi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı fiyat havada kaldı" ifadelerini kullandı.

Eroğlu’nun açıklamaları şöyle:

"Fındık bir stratejik bir ürün olduğunu herkes kabul eder ama buna rağmen devletin bir fındık politikası hiç olmamıştır. Bu sene ise hepten piyasaya terkedildi tabii ki piyasada bir oyuncu var her politikayı ve fiyatı o bir oyuncu tayin ediyor. Fındık fiyat istikrarı sağlayacak olan TMO ya rağmen, Giresun’da 4 çeşit fındık fiyatı oldu. Tarım kredilerde 50 randıman bürüt 50 TL açıkladı. Esas belirleyici Ferrero 48 TL fiyatı ilan etti piyasa da buna uygun olarak 46 liralık fiyatı uygun buldu. TMO alımlarında sıkıntı olduğu için piyasayı regüle edemedi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı fiyat havada kaldı piyasa 46 tl de stabil oldu. TMO alımlarında titiz davranmakta ve aşağıdaki şartları taşımayan fındık alınmamaktadır. Ve bu da sıkıntı yaratmıştır.

1-Canlı haşere ihtiva etmeyen (fındık iç kurdu) ürünler satın alınacağı gibi 1 kg’lık analiz numunesinde yüzde 3 ve altında fındık zararlısı tahribatı içeren ürünler de SATIN ALINACAKTIR.

2- İç fındık rutubet oranı % 6,50 ve altı olan kabuklu fındıklar SATIN ALINACAKTIR.

3-Yabancı madde oranı % 0,5 ve altı olan kabuklu fındıklar SATIN ALINACAKTIR.

4- Sağlam iç fındık oranı % 40 ve üzeri olan fındıklar SATIN ALINACAKTIR.

5- Buruşuk iç fındık oranı % 10 ve altı olan kabuklu fındıklar SATIN ALINACAKTIR.

6- Çürük ve bozuk iç fındık oranı % 3 ve altı olan kabuklu fındıklar SATIN ALINACAKTIR.

7- Zuruflu tane oranı % 3 ve altı olan kabuklu fındıklar SATIN ALINACAKTIR.

8-Çatlak ve kırık fındıklar ile kabuğundan çıkmış iç fındıkların toplamı % 5 ve altı olan kabuklu fındıklar SATIN ALINACAKTIR.

TMO fındığın başkenti Giresun da 6 alım noktası tespit etti eskiden sekiz alım noktası vardı şimdi 6’e indirdi. Randevu alım süresi 1 ay’a uzadı.

Fındık borsasındaki depolar dolu olduğu için, TMO dışardan depo tutularak alım yapmaktadır. Fındık borsasındaki depoların iki tanesinde TMO nun fındığı olup diğerlerini de fabrikalar kiralayınca TMO dışarda bir depo kiralamış orada alım yapmaktadır. Laboratuvar ortamında alım olmadığı için de randıman doğru hesaplanamamakta, hatta garantiye almak için de 1 randıman düşük alındığı söylenmektedir. Bu yüzden de TMO nun öncelikli olarak 50 randıman stokları sonra da 51 randıman stokları erken bitmekte olduğu söylenmektedir. Hatta büyük kooperatifler 50 randıman fındıkları satın aldığı konusunda piyasada söylenti vardır. Bu konuda TMO dan da bir açıklama bekliyoruz.

TMO illerdeki kota uygulaması da yanlış olup Orduda dönüme 140 kg kota uygulanırken Giresun’da dönüme 100 kg kota uygulaması yapmaktadır. Kotadan 50 kg fazla gelse almamakta vatandaş mağdur olmaktadır. Kota uygulaması eşit olmalı +-%10 tolerans uygulanmalıdır.

TMO web sayfalarında da güncel bilgiler yok halen alım yeri fındık borsası olarak gösterilmektedir. Halbuki fındık borsasında alım yoktur çünki depolar doludur. Burada laboratuvar da olduğu için randıman kaybı da olmamaktadır. Lisanslı depoların ilçelerimizde de yapılarak borsaya bağlanması uygun olacaktır.

Giresun’un fındık üretimi 100.000 tondur. Halbuki lisanslı depolar 16.000 ton kapasitelidir. İlçelere 80.000 tonluk daha lisanslı depo yapılmalıdır. Bunun için tüm kamu kurumları da bir araya gelip, gerekirse özel idare ve belediye öncülüğünde bu depoların mutlaka yapılması lazımdır. Ve fındık borsa aracılığıyle alınıp satılarak piyasaya yeni oyuncular çıkması sağlanmalıdır.

Fındık için mutlaka makinalı tarıma geçecek şekilde arazi toplulaştırması ve bahçe yenilemesi planları yapılıp uzun vadede uygulanmalıdır. Bahçeler yaşlanmış ve işçilik ağırlıklı çalışılmakta dolayısıyle aile işletmesi şeklinde devam edilmektedir. Bahçelerin birleştirilerek şirketleşme teşvik edilmeli ve bahçesini yenilemek isteyenler için de kredi ve fındık verime geçecek süre kadar da ürün üretilmiş gibi teşvik verilmelidir."