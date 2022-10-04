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  • İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş’un ‘TÜİK verileri araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş’un ‘TÜİK verileri araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un "TÜİK verilerinin gerçek dışı olması, gerçek enflasyon verilerinin tespit edilmesi"ne yönelik araştırma önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 20:59
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İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş’un ‘TÜİK verileri araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş’un ‘TÜİK verileri araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi
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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tarafından “TÜİK verilerinin gerçek dışı olması, kamuoyunun TÜİK’e olan güveninin yeniden sağlanması ve gerçek enflasyon verilerinin tespit edilmesi” amacıyla Meclis Başkanlığına önerge sunuldu.

Araştırma önergesi teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜIK) enflasyon, işsizlik, kira artışı ve gıda gibi birçok başlık anında açıkladığı temel ihtiyaç verileri gerçeği yansıtmaktan uzaklaşmıştır. TÜIK’in paylaşmış olduğu veriler neticesinde yoksullaşma gün geçtikçe artmakta, kamuoyunda güven sarsılmakta ve kurumun tarafsızlık ilkesine de gölge düşülmektedir.

Kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması adına; TÜİK’in kamuoyunda güveninin yeniden sağlanması, gerçek enflasyon oranlanlarının yeniden tespit edilerek, işçi, memur, emekli ve asgari ücrete yansıtılması, bugüne kadar yaşanmış ya da yaşanacak olan olası yoksulluk ve mağduriyetlerin önlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve TÜİK'in yeniden tarafsız bir kurum haline gelebilmesi amacıyla Anayasanın 98. Maddesi, TBMM İç Tüzüğün, 104 ve 105. Maddelerine göre Meclis Araştırması açılmasını arı ve talep ederiz."

Sunulan araştırma önergesi AK Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

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