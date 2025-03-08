‘İYİ Partili isim CHP’ye katılacak’ Flaş iddia

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik katıldığı canlı yayında, İYİ Parti'den istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye geçeceğini iddia etti.

“ÜMİT DİKBAYIR CHP’YE KATILACAK”

"Adnen Beker CHP’ye katıldı, tartışma devam ediyor” diyen Dikbayır, “İYİ Parti'den istifa eden Ümit Dikbayır var, o da katılacak CHP'ye" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Adnan Beker, CHP içerisinde tartışmalara sebep olmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin tepkilerine neden oldu. 3 CHP'li vekil sosyal medya hesaplarından Beker’in gelişine büyük tepki gösterdi.

Öte yandan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP'den Ankara 2. Bölge Adayı olan Erol Tosun, Adnan Beker'in bugün CHP'ye katılmasına tepki göstererek partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Tosun yaptığı açıklamada, "Seçim bölgem olan 10 ilçenin tamamında emek vermiş, seçilmeyeceğimizi bilmemize rağmen sahada alın teri dökmüş bir siyasetçi olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen birine CHP rozeti takılması içimizi acıtmıştır" dedi.