İYİ Partili isim görevden alındı! Dervişoğlu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Milletvekili Hasan Toktaş'ın CHP Osmaniye Milletvekili Aysu Kaya'ya yönelik olduğu öne sürülen mesajı hakkında açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, konuyla ilgili İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun’u hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirdiğini ifade ederek, süreç tamamlanıncaya kadar İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı'nın görevlerini kendisinin yürüteceğini açıkladı.

Dervişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Bugün sosyal medya ve basında, Teşkilat Başkanımız Sayın Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı paylaşılmış ve haberleştirilmiştir. Kıymetli bir Milletvekilimizin, Sayın Asu Kaya’nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili olarak, Sayın Hasan Toktaş’ın yaptığı açıklama nazarımda muteberdir. Ancak hem konunun, hem de bu konulardaki hassasiyetimizin bir gereği olarak, Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun’u hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum. İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim. Ayrıca partimizin kadın milletvekilleri Sayın Şenol Sunat, Sayın Ayyüce Türkeş Taş ve Sayın Selcan Taşçı, Sayın Asu Kaya’yı ziyaret edip konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklardır. Aziz milletimizin bilgisine sunarım. Saygılarımla."