İYİ Partili isim kimsenin korkudan söyleyemediğini açıkladı! Yer yerinden oynayacak! AKP’liler bile suspus oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki teröristbaşı Öcalan çağrısıyla başlayan açılım tiyatrosu Meclis’teki komisyonla devam ediyor.

Bu süreçte toplumun çeşitli kesimlerinden tiyatroya tepkiler gelmeye devam ediyor.

Özellikle İYİ Parti sürece direnmeyi sürdürüyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, “Çözüm süreci ile suç patlaması arasında korelasyon var” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özatıcı, katıldığı programda açılım tiyatrosuyla ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Özatıcı, şunları belirtti:

“TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN KURUCU ÖNDER DİYE PAYELENDİRİLDİ”

“Türkiye cezaevinde olması gerekenler dışarıda olduğu için dışarısının açık cezaevi haline geldi ülke oldu. Mavi Çarşı katliamının bir numaralısı faili, 12 vatandaşımız yakarak katledilmesinden sorumlu olan bir kişi serbest bırakılmadı mı?

Serbest bırakılırken davul zurna çalınmadı mı? Üç askerimizi polisimizi şehit etmiş bir alçak Yakup takma isimli bir PKK’lı terörist kendisi itiraf ediyor: Bombayı ben yaptım diye. O bombayı yapan terörist beraat etti.

Hepsini bırak 50 bin Türk vatandaşının katilinin bir bebek katilinin merkezinde olduğu bir politik süreçle teröristbaşı Öcalan kurucu önder diye payelendirildi.

Çözüm süreci ile suç patlaması arasında korelasyon var.

Teröristler serbest bırakılırken protesto haklarını kullanan Türk gençlerinin kodese tıkıldığı düzende, suç işleyenler özgür hissediyor.”