İYİ Partili isim PKK kongresiyle neyin amaçlandığını açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "PKK'nın Kongre toplama açıklaması ve sonrasında yapılacak 'sözde fesih kararı' yeni bir 'ihanet süreci'nin ilanından başka bir şey değildir. 'Tarihi adım' diyerek allanıp pullanan bu sözde süreç, oluşturulmak istenen terör devletinin şimdiden propagandasını yapmaktır! Türkiye Cumhuriyeti terörle müzakere değil mücadele eder!" dedi.

Türkoğlu, terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkoğlu, şunları söyledi:

PKK’nın kongre toplama hikâyesi, terörün 'makyajlandığı' yeni bir 'aldatmaca' projesidir! Emperyalizm destekli PKK’nın 'çatı örgütü' KCK dururken, bunun da başkanlığını 'Bebek Katili' Cani Apo yaparken, YPG-PYD gibi PKK’dan çıkma terör örgütleri, Suriye’de 'devletçik'e dönüştürülerek silahları ruhsatlandırılmaya çalışılırken, PKK’nın kendini feshetmesi Türk Milletinin aklıyla alay etmektir!

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PKK'nın Kongre toplama açıklaması ve sonrasında yapılacak 'sözde fesih kararı' yeni bir 'ihanet süreci'nin ilanından başka bir şey değildir! 'Tarihi adım' diyerek allanıp pullanan bu sözde süreç, oluşturulmak istenen terör devletinin şimdiden propagandasını yapmaktır. Türkiye Cumhuriyeti terörle müzakere değil mücadele eder! Bu millet tiyatrolara kanmaz!

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